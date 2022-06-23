خريطة الطقس غدا وفي 72 ساعة.. “ارتفاع مؤقت في الحرارة”

كتب : منة خالد

نستعرض خريطة الطقس غدا في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، وأنحاء الجمهورية، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتوقع خُبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث طقس حار نسبيا نهارا، مع حدوث غيوم جزئي كظاهرة جوية وسط أجواء مُشمسة وحارة، على القاهرة الكبرى. وذلك تزامنا مع بدء الانقلاب الصيفي، والذي يمتد إلى ثلاث شهور.

الطقس غدا

تشهد القاهرة الكبرى غدا والوجه البحري الجمعة، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة، وأجواء معتدلة ليلا مع حدوث نشاط رياح.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية جو حار نهارا معتدل ليلا مع غيوم جزئي. أما الصعيد في الشمال والجنوب، يحدث شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا في ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في 72 ساعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 24 يونيو 2022 إلى الأربعاء 29 يونيو 2022. حدوث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من “2:3” درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقتل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

الطقس غدا الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا مساءً: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سنياء وشمال الصعيد.

الطقس السبت 25 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الأحد 26 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

الطقس الإثنين 27 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الثلاثاء 28 يونيو والأربعاء 29 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.