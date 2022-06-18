خريطة الطقس غدا وفي 72 ساعة.. “حرارة ورياح وغيوم نسبي”

كتب : منة خالد

نرصد خريطة الطقس غدا في مصر وعلى باقي أنحاء الجمهورية، والظواهر الجوية المتوقعة، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا ومعتدل ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، مع تكوّن شبورة مائية وسط أجواء مُشمسة ونشاط رياح أحيانا. أما السواحل الشمالية الغربية والشرقية تشهد أجواء مائلة للحرارة ومعتدلة ليلا. مع حدوث نشاط رياح على كافة الأنحاء. أما شمال وجنوب الصعيد فيشهد جو شديد الحرارة ومعتدل ليلا عل ىكافة الأنحاء.

الطقس في 72 ساعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 19 يونيو 2022 إلى الجمعة 24 يونيو 2022. حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

الطقس غدا الأحد 19 يونيو 2022

حدوث شبورة مائية خفيفة صباحا من 3 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكدن القناة. مع نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس الإثنين 20 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس الخميس 23 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.