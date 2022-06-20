خريطة الطقس غدا وفي 72 ساعة.. «شبورة خفيفة وهبوب رياح»

كتب : منة خالد

نرصد خريطة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو، والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الجمهورية، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنه خلال فصل الصيف الحالي، من المنتظر أن يبدأ فلكيا غدا الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس. الموافق 22 سبتمبر 2022. ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرار في الأحوال الجوية.

وتتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

الطقس غدا

نرصد خريطة الطقس غدا وخلال 72 ساعة ضمن خدماتنا اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين ..

حالة الطقس غدا

الطقس في 72 ساعة

الطقس الثلاثاء 21 يونيو والأربعاء 22 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس الخميس 23 يونيو 2022

حدوث نشاط نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء. السبت 25 يونيو 2022 نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.