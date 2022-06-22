خريطة الطقس غدًا وفي 72 ساعة.. «أجواء حارة نسبية وغيوم»

كتب : منة خالد

نستعرض خريطة الطقس غدا في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى، وأنحاء الجمهورية، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتوقع خُبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث طقس حار نسبيا نهارا، مع حدوث غيوم جزئي كظاهرة جوية وسط أجواء مُشمسة وحارة، على القاهرة الكبرى. وذلك تزامنا مع بدء الانقلاب الصيفي، والذي يمتد إلى ثلاث شهور.

الطقس غدا

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس حار نهارا معتدل ليلا وفي ساعات الصباح الباكر مشمس مع هبوب نشاط للرياح خلال فترات المساء. أما السواحل الشمالية الغربية والشرقية، فتشهد أجواء حارة نهارا ومعتدلة خلال فترات الليل، مع غيوم جزئي. وتتعرض سلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد شماله وجنوبه إلى طقس شديد الحرارة، معتدل في الليل.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في 72 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 23 يونيو 2022 إلى الثلاثاء 28 يونيو 2022. حدوث طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

الطقس غدا الخميس 23 يونيو 2022

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الجمعة 24 يونيو 2022

حدوث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من “2:3” درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا. حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس السبت 25 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الأحد 26 يونيو 2022

حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

الطقس الإثنين 27 يونيو والثلاثاء 28 يونيو 2022

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا