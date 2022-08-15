خريف التقشف.. لماذا رفعت ألمانيا أسعار الغاز

سيواجه عملاء الغاز فِيْ ألمانيا تكاليف إضافِيْة كبيرة اعتبارًا من الخريف المقبل.

أعلنت Trading Hub Europe، وهِيْ مشروع مشترك لمشغلي شبكات نقل الغاز، يوم الإثنين فِيْ راتينجن أن رسوم الغاز الإضافِيْة للولاية ستصل إلَّى 2.4 سنت لكل كيلوواط / ساعة.

يأتي ذلك فِيْ إطار محاولة الدولة دعم المستوردين المتأثرين بالتكاليف الإضافِيْة بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي.

مساعد مستورد غاز

تهدف الرسوم إلَّى مساعدة مستوردي الغاز الذين يضطرون إلَّى شراء غاز أغلى ثمناً من موردين خارج روسيا ويعانون من خسائر فادحة.

أصبحت أسعار الطاقة المرتفعة موضوعًا سياسيًا مهِيْمنًا فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

ستدخل الرسوم الإضافِيْة حيز التنفِيْذ رسميًا اعتبارًا من 1 أكتوبر، ولكن ليس من المتوقع أن تؤثر على فواتير الغاز حتى نوفمبر أو ديسمبر بسبب اللوائح التي تحمي المستهلكين من تغيرات الأسعار.

تخفِيْف العبء عَنّْ كاهل المواطنين

فِيْ الوقت نفسه، تعهد وزير الاقتصاد الألماني بأن تتخذ الدولة المزيد من الإجراءات لتخفِيْف الأعباء عَنّْ كاهل المواطنين، معلنا عَنّْ تمديد برامج الإغاثة المخصصة للاقتصاد.

واليوم، قال روبرت هابيك إن الضريبة “ليست بأي حال من الأحوال خطوة سهلة”، لكنها ضرورية للحفاظ على التدفئة وإمدادات الطاقة فِيْ المنازل وفِيْ القطاع الاقتصادي، وأضاف “وإلا فإن أمن الإمدادات سيتعرض للخطر”.

وشدد حابك على أن التكلفة الإضافِيْة للغاز ستصاحبها حزمة إغاثة أخرى، وقال “ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة الحرب العدوانية الروسية بشكل عام، وكانت شديدة للغاية بالنسبة لمن ليس لديهم الكثير. هذا عبء ثقيل يصعب او يستحيل تحمله “.

وأشار هابيك إلَّى أن الحكومة الألمانية قد اتخذت بالفعل الخطوات الأولى، مثل توسيع دعم الإسكان مع دعم تكلفة التدفئة، معربًا عَنّْ اعتقاده بأن المزيد من الإغاثة المستهدفة ضرورية، وقال “فِيْ هذه الأزمة، يتعين علينا تأمين إجماع ديمقراطي من منظور السياسة الاجتماعية “.

وشدد حابك على أن الدولة ليست مستعدة لتحقيق إيرادات ضريبة القيمة المضافة فِيْ نهاية المطاف أعلى من الرسوم الإضافِيْة على الغاز، وقال “سنجد طريقة لضمان عدم وجود عبء إضافِيْ”.

أكثر من 75٪

يبلغ مخزون الغاز فِيْ منشآت تخزين الغاز الألمانية أكثر من 75٪، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.

أظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين يوم السبت الماضي أن مستوى ملء مستودعات تخزين الغاز الألمانية بلغ 75.43٪ من طاقتها، قبل حوالي أسبوعين من المَوعِد المحدد.

وفقًا للوائح الجديدة، بحلول 1 أكتوبر، يجب أن يكون مستوى الملء 85 بالمائة على الأقل و 95 بالمائة بحلول نوفمبر.

تعمل مرافق التخزين على تعويض التقلبات فِيْ استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نوعًا من العوائق أمام سوق الغاز.

املأ المخازن قبل الشتاء

تحاول الحكومة الألمانية ضمان أن تكون مرافق تخزين الغاز ممتلئة تقريبًا بحلول الشتاء.

الهدف هذا العام هُو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل للخسارة الكلية المحتملة للإمدادات الروسية فِيْ الشتاء.

ولأغراض المقارنة، ستكون كَمْية الغاز المخزنة عَنّْد مستوى 95٪ تقريبًا هِيْ نفس كَمْية الغاز التي تم استخدامها على الصعيد الوطني خلال شهري يناير وفبراير 2022.

أصبحت مستويات التخزين الحالية المرتفعة ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.