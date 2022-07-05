خريف صلالة في قلب الصحراء.. مشاهد ساحرة بوادي دربات وجبل سمحان

تشتهر مدينة صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان بمعالمها السياحية وبيئتها الخلابة وآثارها الطبيعية ونباتاتها النادرة وجداولها الساحرة.

تستقطب مدينة صلالة وخاصة في فصل الصيف بسبب مناخها المعتدل السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بهذه البيئة، كما تشتهر محافظة ظفار بوجود وادي دربات وجبل سمحان، وهما من الأماكن السياحية الشهيرة. مناطق الجذب الحكومية.

وادي دربات

يقع وادي دربات في محافظة ظفار، وهو منتزه طبيعي يحتوي على شلالات وبحيرات وجبال وكهوف، بالإضافة إلى حيوانات برية ومناطق خضراء مورقة.

شلال موسمي يبلغ ارتفاعه 100 متر يتعرج بعد هطول الأمطار بين الصخور والوديان.

يشق الوادي طريقه بين التلال والهضاب حتى يصب في بحر العرب، وفي فصل الخريف تتحول مياه الوادي التي تنحدر من الجبال إلى شلالات تتساقط من ارتفاع عشرات الأمتار.

يتميز الوادي بطبيعته البكر ونباتاته الكثيفة، فضلاً عن نبع طبيعي والعديد من الكهوف.

جبل سمحان

أما جبل سمحان فهو من أشهر الجبال العالية في شبه الجزيرة العربية. تقع في محافظة ظفار جنوب سلطنة عمان. وهي الجزء الشرقي من سلسلة جبال ظفار. وتتقاسمها إدارياً كل من ولاية صعدة وولاية مرباط بمحافظة ظفار، سلطنة عمان.

يعتبر جبل سمحان من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار، حيث يصل ارتفاعه الأقصى إلى 2100 متر. يضم جبل سمحان العديد من السهول التي تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى 1000 متر.

الحيوانات النادرة

يشتهر جبل سمحان بانتشار النباتات المتناثرة في سهل جبل سمحان، مع وجود بعض أشجار المريمية وأشجار اللبان.

بالإضافة إلى النمر العربي (الذي يعتبر نادرًا)، تحتوي هذه الجبال على عدد من الثدييات الأخرى، بما في ذلك الغزال العربي والثعالب والوعل النوبي.

تعتبر النمور بشكل عام من الحيوانات التي تتعايش أكثر مع البيئة المحيطة بها، وعادة ما يكون النمر العربي أصغر حجمًا وأخف لونًا من نظيره الأفريقي، وقد تم العثور على النمور العربية في سلسلة الجبال الشمالية لشبه الجزيرة العربية.