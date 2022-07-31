خزائن أغنى 3 مليارديرات فِيْ أوكرانيا تتكدس رغم خسائر الحرب

زادت ثروات أغنى 3 مليارديرات فِيْ أوكرانيا، على الرغم من حرب البلاد مع روسيا، وانعكاساتها الكبيرة على اقتصاد كييف.

قام البنك المركزي الأوكراني فِيْ وقت سابق بتخفِيْض قيمة العملة المحلية بنسبة 25 ٪ مقابل الدولار.

أصبح المليارديرات الثلاثة أكثر ثراءً مؤخرًا، حيث زادت الثروة المجمعة لرينات أحمدوف وفِيْكتور بينتشوك وفاديم نوينسكي بمقدار 500 مليون دولار إلَّى 7.9 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس اعتبارًا من 5 يوليو 2022.

فِيْ غضون أربعة أشهر (من 11 مارس إلَّى 5 يوليو)، زادت ثروات أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات فِيْ أوكرانيا، على الرغم من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، التي امتدت إلَّى العالم بأسره وليس فقط أوكرانيا.

فِيْما يلي تفاصيل الزيادة فِيْ ثروات أكبر ثلاثة مليارديرات فِيْ أوكرانيا.

1- رينات أحمدوف

زادت ثروة أحمدوف، مؤسس شركة System Capital Management، بمقدار 300 مليون دولار منذ 11 مارس، ووصلت إلَّى 4.5 مليار دولار فِيْ 5 يوليو، وتقدم ترتيبه فِيْ قائمة أغنى المليارديرات فِيْ العالم بـ 84 مرتبة ليبلغ المرتبة 603.

على الرغم من تأثر الشركات التي يملكها أحمدوف بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أنه بدأ فِيْ اتخاذ إجراءات لضمان التكَيْفَ مع التداعيات السلبية للحرب.

فِيْ الربع الأول من هذا العام، ارتفع إنتاج فحم الكوك المركز من قبل مجموعة “متنفست” للتعدين والصلب (أكبر شركة يملكها أحمدوف) بنسبة 29٪ على أساس سنوي، حيث وصل إلَّى 1.3 مليون طن، مقارنة بـ 990 ألف طن فِيْ العام. نفس الفترة من العام الماضي.

واصلت منشآت شركات أحمدوف فِيْ أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عملياتها تدريجياً لضمان استمرار الإنتاج كشركات قائمة بذاتها.

2- فِيْكتور بينتشوك

زادت ثروة مؤسس Interpipe Pinchuk بمقدار 100 مليون دولار من 11 مارس إلَّى 2 مليار دولار فِيْ 5 يوليو.

وبذلك تقدم بينتشوك 65 مركزًا فِيْ قائمة أغنى المليارديرات فِيْ العالم، حيث يحتل حاليًا المركز 1514 فِيْ القائمة.

وقالت انتربايب فِيْ 14 مارس آذار إن منشآتها لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية رغم توقف الإنتاج.

لا يمتلك Pinchuk شركة Interpipe فحسب، بل أسس أيضًا EastOne Limited، وهِيْ شركة استشارية استثمارية تضم أكثر من 20 شركة ومشروعًا فِيْ مجالات الصلب والإعلام والنفط والغاز.

3- فاديم نوفِيْنسكي

قام Nowinsky، مالك مجموعة Smart-Holding Group، بزيادة ثروته بمقدار 100 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهِيْ الآن تبلغ 1.4 مليار دولار.

تقدم Nowinsky 165 مرتبة فِيْ قائمة أغنى المليارديرات فِيْ العالم، ويحتل الآن المرتبة 2025 فِيْ القائمة اعتبارًا من 5 يوليو.

تستثمر مجموعة Novinsky فِيْ العديد من القطاعات بما فِيْ ذلك المعادن والتعدين والنفط والغاز والزراعة وبناء السفن والعقارات. تمتلك المجموعة أيضًا حصة 24 ٪ فِيْ مجموعة Metnvest.

فِيْ تقرير صدر اليوم، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بشكل ملحوظ تصنيف الديون السيادية لأوكرانيا.

واعتبرت وكالة التصنيف العالمية أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل سداد الديون ترقى إلَّى مستوى “شبه مؤكد” فِيْ تقصير هذا الدين.

وقالت الوكالة فِيْ بيان “طلبت أوكرانيا من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرا”.

وأضافت “بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عَنّْ سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية أمر شبه مؤكد”.

تم تخفِيْض تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لأوكرانيا بمقدار ثلاث درجات من “CCC +” إلَّى “CC”.

خفض البنك المركزي الأوكراني قيمة العملة المحلية بنسبة 25٪ مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي فِيْ بيان إن “هذا الإجراء سيعزز القدرة التنافسية للمنتجين الأوكرانيين” و “يدعم استقرار الاقتصاد فِيْ ظل ظروف الحرب”.

تم تحديد سعر الصرف يوم الخميس عَنّْد 36.57 هريفنيا للدولار، مقارنة مع 29.25 هريفنيا السابقة للدولار، وهُو السعر الذي كان ساريًا منذ بداية الحرب الروسية فِيْ فبراير.

وكان “سنترال” الأوكراني قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ بيع 12.4 مليار دولار من احتياطي الذهب منذ بداية الصراع العسكري فِيْ 24 فبراير.