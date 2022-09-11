خسائر أمريكا فِيْ ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. مليارات تحت الرماد

فِيْ الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، قدرت التقارير الدولية الخسائر الاقتصادية بالمليارات.

وبلغت تكلفة الهجمات 500 ألف دولار للتخطيط وتنفِيْذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

الخسائر الاقتصادية لهجمات 11 سبتمبر

فِيْ حين بلغت الخسائر الاقتصادية قرابة 123 مليار دولار بعد انهِيْار أبراج مركز التجارة العالمي فِيْ مدينة نيويورك.

فضلا عَنّْ انخفاض رحلات الطيران خلال السنوات القليلة المقبلة.

تكلفة الأضرار التي لحقت بمركز التجارة العالمي بعد هجمات 11 سبتمبر

بالإضافة إلَّى التكلفة التقديرية البالغة 60 مليار دولار للأضرار التي لحقت بموقع مركز التجارة العالمي، بما فِيْ ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة والبنية التحتية ومرافق مترو الأنفاق. و 40 مليار دولار من حزمة الطوارئ لمكافحة الإرهاب أقرها الكونجرس الأمريكي فِيْ 14 من نفس الشهر.

كَمْا وافق الكونجرس على حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ شركات الطيران.

تكلفة تنظيف حطام هجمات 11 سبتمبر

وبلغت تكلفة تنظيف الأنقاض، التي استغرقت 3.1 مليون ساعة من العمل لتنظيف 1.8 مليون طن من الحطام، نحو 750 مليون دولار.

ووقعت الهجمات بعد أن خطف 19 رجلا أربع طائرات تجارية أمريكية محملة بالوقود متجهة إلَّى وجهات على الساحل الغربي، وقام أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بتدبير الهجمات.

فِيْ موقع مركز التجارة العالمي فِيْ مانهاتن، نيويورك، قُتل 2753 شخصًا نتيجة اختطاف طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 ورحلة يونايتد إيرلاينز 175 التي تحطمت عمداً فِيْ البرجين الشمالي والجنوبي.

ومن بين الذين لقوا حتفهم خلال الهجمات الأولية والانهِيْارات اللاحقة للأبراج، كان 343 من رجال الإطفاء و 23 من ضباط الشرطة و 37 من ضباط هِيْئة الموانئ.

عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر

وتراوحت اعمار الضحايا بين سنتين و 85 عاما. ما يقرب من 75-80 ٪ من الضحايا كانوا من الرجال.

فِيْ البنتاغون فِيْ واشنطن، لقي 184 شخصًا مصرعهم عَنّْدما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية المخطوفة 77 فِيْ المبنى.

بالقرب من شانكسفِيْل بولاية بنسلفانيا، لقي 40 راكبا وطاقم الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز مصرعهم عَنّْدما تحطمت الطائرة فِيْ أحد الحقول.