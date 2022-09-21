خسائر التغير المناخي.. رسالة تحذير لأكبر 40 شركة أغذية

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عَنّْ المخاطر المادية التي تتعرض لها أكبر المزارع والصناعات الغذائية فِيْ العالم بسبب تغير المناخ بحلول عام 2023.

وحذر التقرير أكبر 40 شركة فِيْ العالم فِيْ مجال إدارة المزارع وصناعة الأغذية، من أنه إذا لم تتكَيْفَ هذه الشركات مع القوانين الدولية الجديدة التي ستفرض فِيْ بلدانها لمكافحة آثار التغير المناخي، فقد يؤدي ذلك إلَّى تفقدهم ربع قيمتها بحلول عام 2030.

وشمل التقرير أكبر الشركات العالمية المتخصصة فِيْ تصنيع الخضروات والفواكه وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة.

وحذر التقرير من أن هذه الشركات قد تخسر نحو 7٪ من قيمتها عام 2030، أي ما يعادل 150 مليار دولار من الخسائر الاستثمارية.

أحد البدائل التي أظهرت قدرة أفضل على التكَيْفَ مع التدابير لمواجهة آثار تغير المناخ، هُو استخدام طرق إنتاج اللحوم النباتية، والميل إلَّى إعادة تأهِيْل الغابات.

فِيْ الأسبوع الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن البشرية “تسير فِيْ الاتجاه الخاطئ” بشأن تغير المناخ بسبب إدمانها على الوقود الأحفوري، فِيْ تقييم أظهر أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الكوارث مثل الفِيْضانات الهائلة فِيْ باكستان وموجة الحرارة المدمرة للمحاصيل هذا العام فِيْ الصين ستصبح شائعة إذا فشل الاقتصاد العالمي فِيْ خفض انبعاثات الكربون فِيْما يقول العلم إنه ضروري لمنعه. أسوأ تداعيات. الاحتباس الحراري.

وشدد جوتيريس على أن “الفِيْضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تسير من سيئ إلَّى أسوأ محطمة مستويات قياسية بوتيرة تنذر بالخطر”.

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الجفاف الذي يجتاح القرن الأفريقي ويهدد الملايين بنقص حاد فِيْ الغذاء قد يمتد إلَّى عام خامس.

ونقلت وكالة فرانس برس عَنّْ غوتيريس قوله “لا شيء طبيعي فِيْ الحجم الجديد لهذه الكوارث. إنه ثمن إدمان البشرية للوقود الأحفوري”.

يسلط تقرير الأمم المتحدة، “متحدون فِيْ العلوم”، الضوء على حَقيْقَة أنه على الرغم من مرور ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أن أتاح جائحة كوفِيْد للحكومات فرصة فريدة لإعادة التفكير فِيْ إدارة اقتصاداتها، فإن البلدان تمضي قدمًا مع التلوث كالمعتاد.

وجد التقرير أنه بعد انخفاض غير مسبوق فِيْ الانبعاثات بنسبة 5.4٪ فِيْ عام 2022 بسبب الإغلاق وقيود السفر، تظهر البيانات الأولية من يناير إلَّى مايو من هذا العام أن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون أعلى بنسبة 1.2٪ مما كانت عليه قبل جائحة مرض فِيْروس كورونا.

ويرجع هذا إلَّى حد كبير إلَّى الزيادات الأعلى على أساس سنوي فِيْ الولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوروبية.

قال الأمين العام للمنظمة (WMO)، بيتيري تالاس، “إن العلم لا لبس فِيْه نحن نسير فِيْ الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف “تستمر تركيزات غازات الاحتباس الحراري فِيْ الارتفاع، لتصل إلَّى مستويات قياسية جديدة. معدلات انبعاثات الوقود الأحفوري أعلى الآن من مستويات ما قبل الوباء. كانت السنوات السبع الماضية هِيْ الأكثر دفئًا على الإطلاق”.

قال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض فِيْ أوائل سبتمبر / أيلول إن صيف 2022 كان الأكثر سخونة فِيْ أوروبا وواحدًا من أكثر فصول الصيف حرارة على مستوى العالم منذ بدء حفظ السجلات فِيْ السبعينيات.

ووجد التقرير أن هناك فرصة بنسبة 93٪ لتجاوز معدلات السنة الأكثر سخونة على مستوى العالم، والتي هِيْ الآن 2016، فِيْ غضون خمس سنوات.

وحذر التقرير من أن استمرار استخدام الوقود الأحفوري يعَنّْي أن احتمالات ارتفاع درجة حرارة المناخ لن تقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (احتمال 48٪).

اتفق ممثلو 196 دولة عضو فِيْ الأمم المتحدة خلال مؤتمر فِيْ باريس عام 2015 على ألا تتجاوز الزيادة فِيْ درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية، وفِيْ حدود 1.5 درجة إن أمكن.

على الرغم من أكثر من ثلاثة عقود من المفاوضات التي قادتها الأمم المتحدة، فإن الملوثين الأثرياء يظهرون القليل من الدلائل على استعدادهم لخفض الانبعاثات للحفاظ على هدف 1.5 درجة.

فِيْ تحديث لتقييمه السنوي لـ “فجوة الانبعاثات” بعد التعهدات الجديدة التي تم تقديمها فِيْ قمة COP26 الأخيرة فِيْ نوفمبر، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه حتى تلك الوعود كانت بعيدة عَنّْ أن تكون كافِيْة.

وأعرب عَنّْ اعتقاده بأن طموح بعض الدول فِيْ التزاماتها الأخيرة يجب أن يكون أكبر بأربع مرات من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلَّى درجتين، وسبع مرات أكبر حتى لا تتجاوز درجة واحدة ونصف.

إجمالاً، تضع السياسات المناخية الحالية حول العالم الكوكب على مسار 2.8 درجة من الاحترار بحلول عام 2100، وفقًا لبرنامج البيئة.