خسائر حادة للنفط.. برنت يهبط إلَّى 96.78 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الأربعاء، وانخفض خام برنت بنسبة 3.74٪ فِيْ ختام التعاملات، بينما انخفض النفط الأمريكي بنسبة 3.98٪.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 96.78 دولار للبرميل منخفضة 3.76 دولار.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عَنّْد 90.66 دولارًا للبرميل، بانخفاض 3.76 دولار.

ولامست العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال الجلسة أدنى مستوى لها منذ 25 فبراير عَنّْد 90.48 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وتسارعت وتيرة خسائر النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة مفاجئة فِيْ مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما قالت مجموعة أوبك + إنها ستزيد المستوى المستهدف لإنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، مع تراجع الصادرات واستهلاك المصافِيْ للنفط الخام. كَمْا سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا مفاجئا مع تباطؤ الطلب.

وزادت مخزونات النفط الأمريكية 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين، التي كانت تشير إلَّى انخفاض قدره 600 ألف برميل. ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

اتفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف باسم أوبك +، على زيادة طفِيْفة فِيْ المستوى المستهدف من إنتاج المجموعة بما يعادل نحو 0.1٪ من الإنتاج. الطلب العالمي على النفط.

قال البيت الأبيض بعد قرار أوبك + إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة.

قال ثلاثة مندوبين لرويترز إن أوبك + خفضت قبل اجتماعها توقعاتها لفائض فِيْ سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلَّى 800 ألف برميل يوميا.