“خسارة آسيوية” لأمريكا قبل ودية السعودية

خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، خسارة 1-0 أمام اليابان، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين بملعب دوسلدورف بألمانيا، مساء الجمعة، استعدادًا لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

وسجل ثنائي اليابان دايتشي كامادا وكاورو ميتوما فِيْ الدقيقتين 24 و 88 من المباراة.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأمريكي فِيْ ملعب نويفا لا كوندومينا، الثلاثاء المقبل، قبل اختتام تمركز الأخضر فِيْ إسبانيا، قبل العودة إلَّى المملكة.

ويلعب المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022، والتي ستقام فِيْ الفترة ما بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

الولايات المتحدة فِيْ المجموعة الثانية، إلَّى جانب إنجلترا وإيران وويلز، بينما اليابان فِيْ المجموعة الخامسة، إلَّى جانب إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا.

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