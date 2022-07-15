“خشبة لوبو” تثير الجدل في تدريبات حراس الأهلي.. ما قصتها

انتشرت حالة من الجدل بين جماهير الأهلي بعد ظهور إدوارد لوبو مدرب حراس مرمى الفريق الأول في تدريب الأحمر باستخدام “لوح خشبي”.

من هو إدوارد لوبو مدرب حراس الأهلي

إدوارد لوبو (35 سنة) هو مدرب حراس المرمى لفريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي، والذي تولى المهمة مع الجسم المساعد لريكاردو سواريز.

تطوير اداء حراس مرمى الاهلي باللوح الخشبي.

استخدم لوبو اللوح الخشبي في تدريب حراس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أمس الخميس، في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة بيراميدز.

الجدار الخشبي الذي يحمله المدرب في يده لترتد الكرة قبل أن تصل إلى حارس المرمى، والذي يستخدمه لوبو بدلاً من الشبكة، يسمى Goalkeeper Rebounder.

إنها أداة تدريب حارس المرمى تشبه الجدار، مع مقابض جانبية، حيث يمكن للمدرب ضبط زاوية الارتداد بسهولة.

الجدار الخشبي يشبه الشبكة ولكنه أصعب من الحركة غير المتوقعة للكرة.

حيث يتم استخدامها بدرجة أكبر من الصعوبة في تحديد مسار الكرة لحارس المرمى، لتنمية قدرة رد الفعل على السرعة.

يتم استخدامها للحصول على ارتداد سريع وتحويل الحارس بسرعة إلى الزاوية التي وصل إليها.

يرمي اللاعب الكرة على اللوح الخلفي الذي يمسكه المدرب وترتد الكرة إلى حارس المرمى بزاوية مختلفة.

تستخدم بولونيا طريقة مبتكرة لتدريب الحراس

وفي عام 2022، كشف نادي بولونيا الإيطالي عن طريقة “مبتكرة” لتدريب حراس المرمى، وهي أدوات تساعد في تغيير مسار التسديدات (مثل الشبكة أو الحديد).

استخدم المدربون عقبات للمساعدة في إنشاء “كرات تغير الاتجاه”، وهو الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة لحارس المرمى.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز يوم غد السبت 16 يوليو الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحزب الأهلي وبيراميدز

تبث قناة “أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميديس غدا السبت في الدوري العام.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

الأهلي يدخل هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 48، 6 متقدما على منافسه الزمالك صاحب المركز الأول.

الأهلي لعب 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات