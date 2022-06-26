الشعر الرأسي بشكل عام مصطلح يسمى أحد أنواع الشعر، وهو أساس الشعر العربي وأقدم أنواعه المعروفة، ويعرف أيضًا بالشعر الموزون. الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتتكون كل آية من جزأين، الجزء الأول يعرف بالصدر والجزء الثاني يعرف بالعجز، وفي هذا المقال سنتحدث عن خصائص الشعر العمودي بشكل عام.
ميزات الشعر العمودي
يتسم الشعر الرأسي بخصائص وخصائص عديدة تنفرد به، فهو الأساس الذي تقوم عليه جميع الأشكال الشعرية الحديثة، ومن أهم هذه الخصائص
- الالتزام بالوحدة الموضوعية للقصيدة وترابط أجزائها بشكل متماسك وعرض أفكارها وسردها بأسلوب جميل وجذاب.
- استخدم معاني شعرية واضحة تعبر عن الموضوع بشكل صحيح، وتكون كلماتهم مستقيمة ومتسقة مع المعنى الذي وُجدت من أجله.
- الاستخدام المفرط للطريقة الوصفية.
- ضع قائمة بالعديد من الأمثال الشعبية المشهورة في القصيدة الرأسية.
- الكثير من المقارنات التي تتوافق مع الأسلوب بطريقة جذابة ومتسقة.
- الاعتماد على الحدس والارتجال في أبيات النص الشعري.
- استخدام البحار الستة عشر الشعرية التي طورها الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهي البحر الطويل، البحر الواسع، البحر البسيط، البحر الغزير، البحر الكامل، البحر الهائج، البحر الرملي، البحر السريع، والبحر الخفيف، والبحر الخفيف، والبحر الحالي، والبحر القصير، والبحر المقتلع، والبحر المتقارب، والبحر الفعلي (ويسمى أيضًا التلاشي والركود)، ووضعت الخليل هذه البحار لمساعدة الشعراء على يؤلفون قصائدهم.