الشعر الرأسي بشكل عام مصطلح يسمى أحد أنواع الشعر، وهو أساس الشعر العربي وأقدم أنواعه المعروفة، ويعرف أيضًا بالشعر الموزون. الخليل بن أحمد الفراهيدي، وتتكون كل آية من جزأين، الجزء الأول يعرف بالصدر والجزء الثاني يعرف بالعجز، وفي هذا المقال سنتحدث عن خصائص الشعر العمودي بشكل عام.

ميزات الشعر العمودي

يتسم الشعر الرأسي بخصائص وخصائص عديدة تنفرد به، فهو الأساس الذي تقوم عليه جميع الأشكال الشعرية الحديثة، ومن أهم هذه الخصائص