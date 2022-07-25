خصائص مذهلة للخس ستصدمك!

يستخدم الخس اليوم على نطاق واسع فِيْ جميع أنواع السلطات وقد ثبتت فوائده الصحية المتعددة. الخس غني بالفِيْتامينات والمعادن. يعتبر الخس مفِيْدًا جدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على اللياقة البدنية وفقدان الوزن، كَمْا أن استهلاك الخس مناسب جدًا للنساء المهتمات بالعناية بالبشرة والحفاظ على بشرة وجههن شابة. انضم إلينا فِيْ هذا المقال لمعرفة المزيد عن الفوائد الصحية للخس.

الفوائد الصحية للخس

منع فقدان العظام

الخس مصدر غني بالمعادن. من النحاس والحديد إلى المغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور، كلها تساعد على زيادة تركيز المعادن فِيْ عظامك. كَمْا أن الخس غني بفِيْتامين K ويزيد من نمو الخلايا ويمنع فقدان العظام. بالإضافة إلى الشيخوخة، فإن نقص أي من هذه المعادن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يحافظ على صحة القلب

توجد كَمْية جيدة من الحديد فِيْ أوراق الخس، مما يساعد على الدورة الدموية فِيْ الجسم ويمنع أمراض القلب المختلفة. الحديد عنصر أساسي فِيْ إنتاج خلايا الدم الحمراء. تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء الجسم المختلفة التي تحتاجها. هذا يمكن أن يزيد من مستوى الطاقة وسرعة التئام الجروح.

منع ظهُور علامات الشيخوخة

إن وجود كَمْية عالية من فِيْتامين أ وفِيْتامين ج فِيْ الخس يعني أن هذه الخضار يمكن أن تساعد فِيْ صحة الجلد. يلعب فِيْتامين ج دورًا مهمًا فِيْ تكوين الكولاجين وفِيْ جميع خلايا وأنسجة الجسم. يلعب فِيْتامين أ أيضًا دورًا مضادًا للأكسدة ويقلل من الآثار السلبية للجذور الحرة على الخلايا. نتيجة لذلك، يمنع ظهُور التجاعيد وعيوب الجلد، ويزيد من مرونة الجلد، ويساعد على توهج البشرة ويمنع الشيخوخة.

خصائص لا تصدق من الخس

تقوية جهاز المناعة

تشمل الخصائص الأخرى للخس تقوية جهاز المناعة. يعود معظم شهرة فِيْتامين سي إلى تأثيره على جهاز المناعة. يمكن لفِيْتامين ج أن يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهِيْ الطبقة الدفاعية الأولى للجسم. يعمل فِيْتامين ج أيضًا كَمْضاد للأكسدة ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

فقدان الوزن

الخس منخفض السعرات الحرارية ومحتواه من الألياف مرتفع مقارنة بالسعرات الحرارية فِيْ هذه الخضار. نتيجة لذلك، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، يمكن أن يجعلك الخس أقرب إلى أهدافك من خلال خلق شعور بالامتلاء. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخس على مجموعة من فِيْتامينات ب، ونتيجة لذلك فهُو يحفز عملية التمثيل الغذائي، ومن خلال زيادة حرق الدهُون وتقليل تخزين الدهُون، يمكن أن يساعد فِيْ إنقاص الوزن.

علاج الأرق

فائدة صحية أخرى للخس هِيْ علاج الأرق. يمكن أن تنظم الكَمْيات المنخفضة من المغنيسيوم إنتاج الناقلات العصبية وتسبب إفراز السيروتونين. السيروتونين فعال فِيْ خلق شعور جيد فِيْ الجسم واسترخاء العقل والجسم.

تحسين الرؤية

تقوية البصر خاصية أخرى للخس. بيتا كاروتين وفِيْتامين أ وفِيْتامين ج فِيْ الخس لها تأثير مباشر على صحة العين. يتحول بيتا كاروتين إلى فِيْتامين أ ويقاوم الإجهاد التأكسدي فِيْ شبكية العين. نتيجة لذلك، يمنع التنكس البقعي ويؤخر ظهُور إعتام عدسة العين.