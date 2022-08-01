“خصم نقاط من الأهلي فِيْ دوري يلو”.. مفاجأة قانونية تورط النفِيْعي

يعاني الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من “معضلة” خطيرة للغاية. للنجم التونسي حمدي النقاز الظهِيْر الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم.

وتعاقد الأهلي مع النقاز، فِيْ أكتوبر 2022، خارج فترة الانتقالات الرسمية فِيْ المملكة العربية السعودية كـ “لاعب حر”، غير مرتبط بعقد مع أي ناد.

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إلا أن الزمالك المصري أعلن قبل أيام إنهاء عقد النقاز بسبب “الالتزام” الذي وقعه فِيْ صيف 2022 قبل مغادرته إلَّى الأهلي. مشيرا إلَّى أن اللاعب انضم إلَّى الرفاهِيْة ؛ إنها تحت سيطرة القلعة البيضاء.

الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي برر تصريح الزمالك. أن النجم التونسي وقع مع المنتخب المصري، لكنه لم يكن مسجلاً فِيْ قائمته ؛ بحجة أن هذا الأخير حرم من عقود الوقت.

* مفاجأة قانونية “مشاركة” لنادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي تركي المسند، أن اللوائح المهنية تدين النادي الأهلي فِيْ قضية النقاز.

وأشار المسند فِيْ تصريحات متلفزة إلَّى أن المادة 27 من لائحة المهنة تنص على هذا التسجيل. لا يشترط إنفاذ العقد بين أي لاعب ونادي.

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وأكد المحامي الرياضي أن المحضر ؛ هدفها إضفاء الشرعية على مشاركة اللاعب فِيْ المباريات الرسمية مع فريقه الجديد.

وأوضح تركي المسند أنه بمجرد أن يوقع أي لاعب على “العقد” ؛ إنه ليس حرا.

جدير بالذكر أنه فِيْ حالة تصعيد القضية وهناك أدلة على تورط الأهلي. ستخضع النقاط التي يتم خصمها من درجاتك فِيْ الدوري الأصفر ؛ لتوظيف لاعب مخالف، خارج المهلة القانونية.