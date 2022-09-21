خصم نقاط وحرمان الهلال من التعاقدات.. مفاجآت رسمية فِيْ قضية غريب

مفاجآت الجملة التي شهدتها قضية نادي الهلال والنجم الشاب عبد الرحمن غريب، فِيْ الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

غريب (25 عاما) انتقل من فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلَّى النصر فِيْ صيف العام الجاري.

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قبل الانتقال رسميًا لنادي النصر، انتشرت أنباء قوية عَنّْ تفاوض الهلال مع النجم الشاب ؛ أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

* الأهلي تحرك فِيْ قضية الهلال وغريب

وفِيْ هذا السياق، كشفت الإعلامي الرياضي، عَنّْاد الرشيد، أن مفاوضات الهلال مع غريب للانتقال إلَّى أحد الأندية الخليجية، هذا الصيف، للعودة للفريق، فِيْ يوليو 2023، بعد انتهاء فترة حرمانه من ركلة جزاء. زعيم العقد.

وأشار الرشيد فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن صفقة الهلال مع غريب تمت دون موافقة إدارة الأهلي، الأمر الذي كان عقبة أمام إتمام الصفقة فِيْما بعد. .

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وأكد الإعلامي الرياضي أن إدارة النادي الأهلي فِيْ حال تحركت بشأن هذه القضية ستكون العديد من الملفات التي سيتم فتحها حتى لو تم إغلاقها فِيْ فترة سابقة ؛ وفق.

إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة. الهلال، قد يتعرض لعقوبات شديدة، قد تتجاوز الحرمان من العقود، وحتى خصم النقاط.

هل الهلال حقا “محكوم عليه” فِيْ قضية غريب

من جهته برأ جراح الظفِيْري وكيل غريب التجاري نادي الهلال واللاعب الشاب رسمياً من كل هذه الاتهامات.

ونفى الظفِيْري فِيْ تصريحات تلفزيونية وجود أي عرض أو تفاوض من قبل الهلال. للتعاقد مع عبد الرحمن غريب.

وأعلن وكيل النجم الشاب أنه تلقى 4 عروض فقط من اللاعب ؛ كالآتي

– نادي النصر.

– الأهلي دبي شباب من الإمارات العربية المتحدة.

الريان القطري.

ملقة الاسبانية.

وأكد جراح الظفِيْري أن كل هذه العروض جاءت بعد أن أبلغ اللاعب مجلس إدارة النادي الأهلي رغبته فِيْ الرحيل بعد هبوط الفريق إلَّى الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

وأكد الظفِيْري أنه قبل هبوط الأهلي، لم يفكر اللاعب فِيْ ترك صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بل كان لديه إصرار قوي على البقاء.

وختم تعليقاته. قائلا “بعد هبوط الراقي كنت أنا من نصح اللاعب بمغادرة الفريق لأنه لن يعود إلَّى الدوري المحترف سريعا”.