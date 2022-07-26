خصم ٣٦٠ ريال سعودي على جوال سامسونج Sumsung وأوبو Oppo ضمن عروض بنده السَعُودِيْة

يسلط باندا هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الضوء على صفقات الصيف لهذا الشهر. كَمْا تشمل العديد من الخصومات تصل إلى 360 ريالاً للقطعة الواحدة. فِيْ هذا المقال نعرض لكَمْ بعضاً من عروض مجلة Panda اليوم، عروض وخصومات حصرية على الهُواتف المحمولة من ماركات مختلفة مثل Samsung و Xiaomi و Lenovo و Nokia وغيرها، يمكنك العثور عليها فِيْ جميع Panda Hypermarkets.

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هذه صفقات Panda الصيفِيْة اليوم على الهُواتف المحمولة، احصل على خصم يصل إلى 360 ريال سعودي عند شرائك أحد هُواتف Samsung فِيْ فروع Panda، أو عند الشراء عبر الإنترنت، وليس فقط هُواتف Samsung، فهناك العديد من الخصومات على أسعار الموبايلات الأخرى ومنها خصم خاص على سعر هاتف Samsung A52S، وخصم آخر على سعر هاتف Lenovo K14، بالإضافة إلى باقة عروض على أسعار هُواتف Xiaomi 11 Lite، وخصومات أخرى على Lenovo K15 Plus. أسعار الهُواتف، وسعر هاتف Oppo A16.

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تقدم Panda Saudi Arabia العديد من الخصومات الخاصة والحصرية على هُواتف تكنو الذكية وكذلك هُواتف نوكيا المحمولة، ولتكَمْلة عروض Panda اليوم على هُواتف Xiaomi، نقدم لكَمْ عرضًا خاصًا على سعر موبايل Xiaomi Redmi Note، و Xiaomi 10C، و سعر موبايل Redmi 10E كَمْا نقدم خصم كبير على هُواتف هُونر الذكية المتميزة يمكنك العثور عليها فِيْ جميع فروع باندا هايبر ماركت فِيْ السَعُودِيْة عرض خاص مشمول فِيْ سعر هُونر موبايل 50 وغيرها على سعر موبايل Honor X7، ويوجد خصم خاص على سعر موبايل Honor X8، ويتضمن عروض Panda الصيفِيْة اليوم، عرض خاص على سعر ZTE Blade A31 Plus، بالإضافة إلى سعر هاتف ZTE Blade A51، كَمْا تشمل عروض Panda خصمًا رائعًا على سعر الجهاز الذكي الجديد Tecno Buva .. هذه العروض والمزيد يقدمها Hypermarket Panda وقت محدود. فروعها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.