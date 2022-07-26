خصم ٤٥٪ ميجا عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات والأيفون الحديث والإلكترونيات المختلفة

بخصم يصل إلى 45٪ فِيْ جميع فروع لولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، نقدم لك أفضل عروض لولو هايبر ماركت على الإلكترونيات الحديثة لمدة ثلاثة أيام فقط، بما فِيْ ذلك خصومات على أسعار الموبايل الحديثة، وبأسعار جميع الأنواع من اجهزة الايباد والتابلت اضافة الى خصومات اخرى منها فِيْ أسْعَار الاكسسوارات الالكترونية بأسْعَار مميزة جدا تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل… ..

عروض لولو هايبر ماركت فِيْ السَعُودِيْة

تتوفر العديد من الخصومات الخاصة فِيْ فروع لولو هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بأسعار Alcatel Tab، 32 جيجا بايت، مقاس 7 بوصة، بالإضافة إلى عروض خاصة محدودة الوقت على أسعار Alcatel Tab بنفس الحجم والسعة مع وظيفة Wi-Fi باللون الأصفر، وخصم سعر آخر لجهاز Nokia Tab T20 بسعة 64 جيجا بايت، وتابلت Huawei MediaPad T8 بسعة 32 بوصة، وخصم آخر على سعر Xiaomi Tablet Pad 5 بسعة 128 جيجا بايت وسرعة تشغيل عالية.

خصومات لولو هايبر ماركت أخرى

كَمْا يوجد العديد من الخصومات على أسعار آبل آيباد 9، 10 إنش، سعة تخزين 64 جيجابايت، وخصومات أخرى على أسعار هاتف Honor X7 4G، 128 جيجابايت، وخصم آخر على سعر هاتف Honor X8 المميز. سعة 4G، وخصومات أسعار أخرى على هاتف Honor X9 بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الرابع، وخصومات أسعار أخرى على هُواتف Xiaomi Redmi Note 11 بسعة 128 جيجا بايت، وخصم على سعر هاتف Xiaomi Redmi 10 بسعة تخزينية. 128 جيجا بايت وخصومات أخرى.

خصومات اخرى من فروع لولو الرياض

تنزيلات وخصومات خاصة من اليوم مع استمرار الإمدادات بالأسعار هُواتف Xiaomi Redmi 10 i بسعة 32 جيجابايت، وخصم آخر على سعر موبايل Xiaomi Note 11S بسعة 128 جيجابايت، وعروض أخرى على أسعار موبايل Xiaomi Mi 11 Lite 5G، مع سعة تخزين 128 جيجا.