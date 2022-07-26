خصم ٥٤٪ على أسعار جوالات ٢٠٢٢ من مكتبات جرير بالمملكة Jarirbookstore على apple iphone pro max

بخصم يصل إلى 40٪ على الهُواتف المحمولة فِيْ جميع فروع مكتبة جرير فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مكتبة جرير لفترة محدودة، بأفضل الأسعار وأعلى جودة من خلال عروض جرير السَعُودِيْة لهذا الأسبوع وهنا هِيْ التفاصيل….

عروض جرير السَعُودِيْة حتى نفاذ الكَمْية

هناك مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية على أسعار العديد من الهُواتف الحديثة 2022/2022 منها خصم خاص على سعر الجيل الخامس Apple iPhone 13 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجا بايت باللون الأزرق السوري، وخصم آخر عن سعر الجيل الخامس بسعة 128 جيجا بايت Apple iPhone 13 Pro Max Gold، وخصم آخر على سعر نفس هاتف Apple الذهبي المميز سعة 256 جيجا بايت مع توفِيْر 600 ريال سعودي، ونفس الشيء باللونين الأسود والأزرق مع سعة تخزين مميزة وذاكرة الوصول العشوائي عالية السرعة بخصم 500 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير فِيْ السَعُودِيْة

كَمْا يوجد العديد من الخصومات الخاصة على أسعار Apple iPhone 13 Pro سعة 1 تيرابايت بخدعة Gravity الخامسة، وعرض آخر على سعر Apple iPhone 13 Pro سعة 1 تيرابايت باللون الأزرق مع ذاكرة وصول عشوائي سريعة للغاية. مميزة، وأخرى خصم على سعر هاتف Apple iPhone 13 Pro بذاكرة رام مميزة للغاية وسعة وسرعة باللون الفضي، وخصومات أخرى على أسعار هُواتف Samsung Galaxy Z fold 3، مع سرعة تشغيل تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت ومساحة، ولديهم أيضًا خصومات أخرى على أسعار هاتف Apple iPhone 13 pro max المميز بلون التوقيع، وخصم يصل إلى 700 ريال سعودي.

تقدم مكتبة جرير عروض اليوم ونهاية الأسبوع

تتوفر أيضًا فِيْ فروع مكتبة جرير بالمملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخصومات الحصرية على عرض شعر هاير المميز بخصم يزيد عن 50٪ وتوفِيْر 4،450 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى هدايا بقيمة 850 ريالًا سعوديًا، وجهاز Android TV ذكي مميز باللون الأسود، وخصومات أخرى. فِيْ الفروع على أسعار شاشات إل جي بتوفِيْر 5،400 ريال سعودي بحجم 65، مع دقة عالية الوضوح بتقنية النانو سيل LED Ultra HD.

خصومات خاصة ولفترة محدودة فِيْ فروع جرير

مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية متوفرة على أسعار مكتبة جرير، منها خصم خاص على سعر شاشة LG Cs 55 بوصة 4K Ultra HDLD، وخصم سعر آخر على شاشة LG QNb 65 بوصة المميزة ذات السعة العالية والسرعة. RAM، وخصومات أخرى فِيْ فروع الإلكترونيات الأخرى، خصومات حتى نهاية الأسبوع.

خصومات خاصة من اليوم ولفترة محدودة فِيْ جميع الفروع

تقدم مكتبة جرير العديد من الخصومات الخاصة والحصرية على أسعار Samsung Galaxy S22 Ultra، بسعة تخزين 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 5 G فِيْ Phantom White، وتنزيلات أخرى لها فِيْ Samsung Galaxy بأسعار S22 Ultra، مع بسعة 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

عروض وخصومات خاصة حتى نفاذ الكَمْية

تتوفر أيضًا العديد من الخصومات الأخرى فِيْ فروع متجر جرير، منها خصم خاص على سعر هاتف apple iphone XR 64 جيجا بايت مع توفِيْر 24٪، وخصم آخر على سعر Sumsung galaxy note 10 plus بسعة 256 جيجا بايت. GB مع توفِيْر 12٪، وخصم آخر على سعر هاتف Oppo rino 10x Zoom بسعة 256 جيجا بايت مع توفِيْر بنسبة 7٪.

بيع خاص اليوم 23 يوليو 2022

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خصومات جرير حتى آخر عروض جرير

عروض وخصومات حصرية لفترة محدودة فِيْ جميع فروع مكتبة جرير، بما فِيْ ذلك خصم خاص على سعر Dell Alienware M15 عند توفِيْر 700 ريال سعودي، وجهاز كَمْبيوتر محمول للألعاب مقاس 15.6 بوصة، وعروض أخرى على أسعار أجهزة الكَمْبيوتر المحمول Asus VivoBook 14 عند توفِيْر 750 ريال للجيل الحادي عشر وفر 31٪ من السعر الأصلي.

خصومات أخرى على مكتبة جرير فِيْ السَعُودِيْة

فِيْ فروع مكتبات جرير هناك عروض أسعار أخرى لابتوب Asus VivoBook 13 2 فِيْ 1 مع توفِيْر 800 ريال سعودي ولوحة مفاتيح منفصلة وتخفِيْض آخر فِيْ سعر لاب توب Asus VivoBook Pro 16X مقاس 16 بوصة مع 10. خصم٪، خصم، وكَمْبيوتر محمول Asus Zenbob 14، وخصم آخر على سعر لاب توب Microsoft Server Pro.