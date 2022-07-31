خصم 40٪ آخر الشهر فِيْ عروض بنده اليوم ولأول شهر أغسطس

خصومات كبيرة جدا ولفترة محدودة بمناسبة بداية عام هجري جديد فِيْ جميع فروع سوق بنده فِيْ مدن المملكة العربية السَعُودِيْة على العديد من المنتجات والمنتجات المختلفة، حيث بأخذ أي منتج يمكنك الحصول على منتج آخر واحد مجانًا وهذا اعتبارًا من اليوم بينما تبقى الأسهم فِيْ جميع منافذ Panda Market، وسنقدم لك تفاصيل صفقات Panda اليوم، لذا تابعنا …

صفقات الباندا اليوم ضمن صفقات Panda الأسبوعية

لجميع عملاء سوق بنده الجدد والقدامى، تقدم مجموعة الباندا السَعُودِيْة العديد من الخصومات الحصرية منها خصم خاص على سعر قطع الدجاج الحارة الفاخرة من رضوى، بالإضافة إلى خصومات أخرى على أسعار الدجاج المفروم من طيبة، بالإضافة إلى فِيْليه الدجاج الحار زنجر من أمريكانا، وخصومات أخرى منها على أسعار دجاج بيرديكس، وخصم خاص آخر على سعر برجر الدجاج بالبقسماط الأمريكي، وعلى سعر البهارات العربية من الماركة الأمريكية الشهِيْرة.

خصومات حصرية لفترة محدودة فِيْ فروع بنده

هناك أيضًا خصومات خاصة جدًا متوفرة لفترة محدودة فِيْ مواقع باندا، بما فِيْ ذلك خصم خاص على سعر فِيْليه سمك بونيتو ​​، وخصم آخر على سعر بطاطس ديل مونتي، وخصم آخر على سعر أسافِيْن البطاطس الساخنة والمقرمشة، وخصم آخر على سعر باقات البطاطس المقلية حجم فاميلي ماكين، وخصم آخر على سعر الفول والبازلاء والملوخية من كولد أليكس، وخصم آخر على سعر برجر الطائر نبيل، وخصم آخر على سعر نبيل بالحجم الكامل. برجر، وخصم آخر على سعر نبيل بوب مورن تشيكن، برجر دجاج هرفِيْ بالبقسماط، خصم آخر على سعر فِيْليه صدور الدجاج المخلي من رضوى، وخصم آخر على سعر البرجر الخالي من اللحم من فِيْجان أمريكانا.

تنزيلات اليوم

بالإضافة إلى الخصومات المذكورة أعلاه، يوجد أيضًا خصم خاص على سعر شرائح الدجاج الميني أمريكانا لويستر، وخصم آخر على سعر خضروات أمريكانا، ناجتس دجاج أمريكانا وأصابع دجاج أمريكانا.