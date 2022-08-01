خصومات أسواق العثيم بالسَعُودِيْة على جميع السلع الإستهلاكية

أسواق عبد الله العثيم هِيْ واحدة من أكبر متاجر البيع بالتجزئة والجملة للأغذية والأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية. ستجد جميع مستلزماتك المنزلية فِيْ فروع أسواق العثيم المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة بأسعار مذهلة ومعقولة. الخصومات
أسواق عبد الله العثيم تقدم منتجات غذائية
- لحم بقري مسحب طازج متوفر بسعر 49.95 ريال، لعمل أشهى الطواجن، وكذلك لعمل الكبسة باللحم.
- يوجد كيلو لحم مفروم برازيلي مبرد بسعر 19.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال، وهُو أساس العديد من وجباتنا المفضلة.
- ويتوافر لحم بقري عظمي طازج بوزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال بعد أن كان سعره 57.95 ريال.
- كَمْا يتوفر لحم خروف بربري طازج على العظم وزنه كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.
- شاي ربيع أوراق كاملة وزن كيلوغرام 30.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.
- خصم على شوكولاتة نادك كابتن بالحَلْيب، 18 قطعة، وزن 185 مل للقطعة الواحدة، بسعر 28.95 ريال، حيث كان سعرها قبل البيع 35.95 ريال.
- زيت زيتون كوبوليفا فِيْ زجاج 500 جرام متوفر بسعر 14.95 ريالا، لذا كان سعر العبوة 21.95 ريال.
- بالإضافة إلى ذلك، تونة حدائق كاليفورنيا، 170 جرام قطعة، 3 قطع، متوفرة بسعر 16.95 ريال بدلاً من 26.85 ريال.
- خصم كبير على سكر الأسرة الطبيعي الناعم بوزن 10 كيلو جرام الآن ولفترة محدودة بسعر 28.95 ريال سعودي.
- خصم قودي تونة تندرينا الطرية، عدد 3 قطع، وزن 80 جرام للقطعة الواحدة، بسعر 11.95 ريال سعودي، بعد أن كان سعره سابقًا 16.50 ريال سعودي.
- تقدم أسواق العثيم خصمًا كبيرًا على عسل الشفاء من الغابة السوداء، بوزن 500 جرام، بسعر 64.95 ريالًا سعوديًا بدلاً من 95.95 ريال سعودي.
- وهناك مكرونة من نوع هالي تزن 400 جرام، بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 2.95 ريال سعودي.
- ويوجد أرز زاد الوطن بسمتي هندي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريالاً، فكان سعره السابق 34.95 ريالاً.
- خصم على حَلْاوة حَلْاوة طحينة بسيطة وزن 1 كيلو بسعر 13.50 ريال سعودي.
- زيت العربي البلاستيكي النباتي متوفر بقطعتين وزن كل منهما 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال بدلا من 45.95 ريال.
- خصم على زيت زيتون عافِيْة بكر ممتاز صحي ولا بديل له، 500 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي.
- صلصة قودي الهامبرجر متوفرة بوزن 290 مل بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.