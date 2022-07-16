خصومات العثيم الشهرية 60% خصم علي كل المنتجات طوال عيد الأضْحَى المبارك

خصومات العثيم الشهريةهايبر العثيم من أفضل وأشهر الأسواق التي يمكنها تقديم وإعطاء العديد من الخصومات المذهلة والصفقات المستمرة على مدار العام، بما فِيْ ذلك المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل منتجات العناية الشخصية والمنظفات والأطعمة الجافة والأسماك واللحوم الطازجة المجمدة وكل ما يتوفر فِيْ سوق العثيم هُو من الأسواق الشهِيْرة والكبيرة والناجحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي يمكن أن تقدم أكبر الصفقات والخصومات التي يريدها الكثير من الناس.

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خصومات العثيم الشهرية

يعتبر سوق العثيم من أكبر السلاسل التجارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وجمهُورية مصر العربية، ويوجد العديد من الأقسام فِيْ الهايبر ماركت، لتلبية جميع متطلبات العملاء الذين يحتاجون ويريدون، ومن بين تلك الأقسام ألعاب ومنتجات الحيوانات الأليفة وأجهزة السوبر ماركت والأجهزة المنزلية ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات التي يحتاجها جميع الناس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

عروض العثيم السَعُودِيْة

بيع العثيم للمكسرات اليومية بقيمة كيلو جرام 45.95 ريال سعودي. العثيم بيع جبن قريش اليومي من نوع الوادي مبلغ كيلوغرام 21.95 ريال سعودي. العثيم خصومات شهرية على الحَلْاوة بالفستق الحَلْواني بكَمْية كيلو جرام وسعرها 12.95 ريال سعودي. العثيم خصومات اوليمبيه كالاماتا زيتون عملاق كَمْية كيلو جرام سعره 21.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم

أما صفقات العثيم الشهرية من دجاج طازج من النوع المطور بكَمْية 800 جرام، بسعر 14.75 ريال سعودي. العثيم خصومات اليوم سعر علبة لبنة الاختيار الاول 48.50 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية قدر الضغط بلاكستون 15 لتر بسعر 115 ريال سعودي. العثيم بيع اسبوعي لحم بقري باكستاني خالي من العظم بسعر 38.95 ريال سعودي. تقدم العثيم اليوم ميكروويف جيباس سعة 20 لتر بسعر 255 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية