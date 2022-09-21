خصومات بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات الذكية والأجهزة الكهربائية، أعلنت شركة باندا السعودية الفترة الأخيرة عن تنزيل الكثير من العروض والخصومات على الجوالات الذكية والأجهزة الكهربائية، كما ويعتبر سوق بنده السعودية من أكبر المتاجر السعودية لبيع الأجهزة الكهربائية، حيث يتميز العرض بطرح عدد كبير من الأجهزة الذكية النوع لينوفو وهواتف من النوع ريدمي وشاومي 10 سي وبيعها بأسعار منافسة للأسواق.

خصومات بنده السعودية على أنواع الهواتف

سوف نتعرف على أسعار الهُواتف الذكية التي قدمتها شركة بنده وهِيْ كالتالي –

سعر هاتف Samsung Galaxy A53 هُو 1،320 ريال بدلاً من 1،799 ريال.

سعر موبايل Huawei Nova 9SE هُو 949 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي.

هاتف Vivo Y33S 4GB بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال.

الهاتف A13 متوفر أيضا بسعر 579 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي.

موبايل ريلمي 9 اي سعره 729 ريال بدل 849 ريال.

كَمْا يتوفر هاتف Oppo A55 بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 919 ريال سعودي.

عروض الباندا السعودية الجديدة على شاشات التليفزيون

سوف نتعرف على أسْعَار الغلايات الكهربائية وهِيْ كالتالي –

غلاية أوتوماتيكية 1.8 لتر بدون دولة سعرها 59 ريال بدلاً من 69 ريال. غلاية عريتي الكهربائية سعرها 39 ريال بدلا من 109 ريال. كَمْا تتوفر غلاية كينوود من الستانلس ستيل سعة 1.7 لتر بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي. موقد تدفئة ايه تي سي السعر 79 ريال بدلاً من 99 ريال. سعر ماكينة القهُوة ITC 105 ريال بدلاً من 110 ريال. سعر مكواة البخار كينوود 1100 وات 49 ريال بدلا من 69 ريال.

خصومات بنده السعودية الكهربائية

وسنوافِيْكَمْ بأسعار الشاشات وهِيْ كالتالي –

Skyworth Google TV السعر 1599 ريال سعودي بدل 2799 ريال سعودي.

يبلغ سعر Skyworth Google TV أيضًا 1499 ريالًا سعوديًا بدلاً من 2699 ريال سعودي.

تلفزيون TCL سعره 1،399 ريال بدلاً من 2،299 ريال.

شاشة تلفزيون جلوريا إمبكس مدرجة أيضًا بسعر 1199 ريالًا سعوديًا بدلاً من 1899 ريالًا سعوديًا.

سعر Skyworth TV هُو 699 ريال بدلاً من 999 ريال.

تلفزيون دورا سعره 799 ريال بدلاً من 1699 ريال.

كَمْا يعرض تلفزيون تي سي إل بسعر 2499 ريالا بدلا من 3499 ريالا.

قدمت شركة بنده السعودية العديد من خصومات بنده السعودية الضخمة كل أسبوع من بينها على الكثير من الأجهزة الكهربائيه وأجهزة الهواتف الحديثة، حيث وصلت نسبة الخصومات على الأجهزة أكثر من 30 % .