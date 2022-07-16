خصومات بنده المذهلة على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ خصم مضاعف لشهر يوليو

خصومات بنده لا تصدق على الموبايلات والشاشات واجهزة المطبخ خصم مضاعف لشهر يوليو، ثلاجة كيب كولد 4 لتر متوفرة بسعر 35 ريال بدلا من 55 ريال، خصم 36٪، 8 لترات بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال ريال 34٪ خصم حافظة كوزموبلاست بسعة 33 لتر متوفر بسعر 34 ريال بدلاً من 49 ريال بخصم 31٪ ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو.

خصومات بنده مدهشه على الموبايلات و ادوات المطبخ

بوكس ثلاجة كيب كولد سعة 5 لتر متوفر بسعر 40 ريال بدلاً من 59 ريال، خصم 32٪، متوفر ضمن صفقات أجهزة المطبخ هايبر بنده، مقلاة مستر كوك 32 سم غير لاصقة، بسعر … 61 ريال بدل 76 ريال خصم 20٪ متوفر فِيْ شهر يوليو حَلْة ضغط 7 لتر بسعر 90 ريالا بدلا من 119 ريالا بخصم 24٪ ماكينات القهُوة السوداء وديكر متوفرة بسعر 219 ريال ريال بدلا من 269 ريال بخصم 19٪.

صفقات الأجهزة المنزلية Hyper Panda

ميكروويف كليكون ديجيتال متوفر بسعر 369 ريال بدلاً من 439 ريال 16٪ خصم، خصومات لا تصدق متوفرة على ترمس شاها 1 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 56 ريال خصم 30٪، متاح كجزء من شهر يوليو يقدم خصومات لا تصدق على قلاية مستر كوك بسعر 63 ريال بدلاً من 79 ريال بخصم 20٪، غلاية كينوود الكهربائية من الستانلس ستيل بسعة 1.7 لتر متوفرة بسعر 115 ريال بدلاً من 189 ريال. 39٪ خصم.

غلاية اريتي الكهربائية متوفرة بـ 49 ريال بدلاً من 109 ريال بخصم 55٪، وخصومات لا تصدق على محضر الطعام كولن 6 فِيْ 1 بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريالاً بخصم 34٪، وعصارة صنكور متوفرة بسعر 159 ريالاً بدلاً من ذلك. بخصم 269 ريال 41٪ غلاية كهربائية هايبر بنده، بسعة 1.7 لتر، متوفرة بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال بخصم 14٪.

عروض هايبر باندا موبايل

يتوفر هاتف Xiaomi 10C، بسعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا بايت رام، بسعر 569 ريالًا بدلاً من 599 ريالًا بخصم 5٪ ويتوفر ضمن Hyper Panda 128 جيجا بايت وعروض ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. بسعر 625 ريال بدلاً من 649 ريال بخصم 4٪ متوفر ضمن مبيعات يوليو خصومات لا تصدق على هاتف Honor 50128 جيجابايت بسعر 849 ريال بدلاً من 999 ريال بخصم 15٪.

تقدم شاشات هايبر بنده

تلفزيون TCL يدعم تقنية Android 4K، تلفزيون سمارت 55 بوصة متوفر بسعر 1،699 ريال بدلاً من 3،099 ريال بخصم 45٪، تلفزيون Skyworth 32 بوصة HD LED متوفر ضمن صفقات Hyper Panda بسعر 499 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم 45٪، Geepas The السماعة 2.1 متوفرة بسعر 139 ريالا بدلا من 225 ريالا بخصم 38٪ ضمن مبيعات هايبر بنده لشهر يوليو.