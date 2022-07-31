خصومات كبري من extra تصل إلى 19 % حتى 45 % على الثلاجات بهدايا قيمة

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- ثلاجة سامسونج، بسعة 18.6 قدم، تتميز بتبريد وتجميد سريع، متوفرة باللون الصلب، مساحة تخزين كافِيْة، مستوى كفاءة الطاقة C، كفاءة توفِيْر الطاقة، نضارة كاملة للطعام، سهُولة الوصول إلى محتويات التخزين، ضمان الضاغط 10 سنوات، يعمل على 220 فولت، أبعاد الثلاجة وزن 88 كيلو، الارتفاع 185.5 سم، العمق 77 سم، العرض 79 سم، صنع فِيْ تايلاند، ضمان سنتين من المصنع، سعرها 3699 ريالاً بدلاً من 6799 ريالاً، وفر 3100 ريالاً، ادفع 177 ريالاً مقابل 36 ريالاً. أشهر مع التسهِيْلات، خدمة التوصيل للمنازل فِيْ الرياض متاحة، أسعار الشحن العادية مجانية. اختر التاريخ والوقت المناسبين للتسليم. سيتم توصيل منتجك فِيْ غضون يوم إلى أربعة أيام عمل، بما فِيْ ذلك هديتين بقيمة 349.00 ريال أو OSN، وكوبون مع باقة 3 أشهر 99.00 ريال وبطاقة ألعاب Sparkys 250.00 ريال.
- ثلاجة باب جانبي باناسونيك، مع مساحة كافِيْة للتخزين، مستوى كفاءة الطاقة D، كفاءة الطاقة، نضارة الطعام الكلية، سهُولة الوصول إلى المحتويات، شاشة تعمل باللمس، ضمان ضاغط لمدة 12 سنة، تعمل بجهد 220 فولت، لون رمادي معدني، متوفرة بقفل أمان للأطفال، التجميد السريع، صنع فِيْ الصين، يوجد ترموستات ديجيتال، وزن الثلاجة 90 كيلو، العمق 74.5 سم، الارتفاع 178.8 سم، العرض 89.5 سم، نظام منع التذويب – التجميد، التجميد السريع، استهلاك الطاقة السنوي 402 كيلو واط بالساعة، مدمج – بالعملة المشغلة N ضمان المصنع سنتين السعر 4829.00 ريال o
ادفع 231.00 ريال لمدة 36 شهرًا مع خدمة تشمل هديتين بقيمة 349.00 ريال أو OSN قسيمة مع باقة 3 أشهر بقيمة 99.00 ريالًا وبطاقة ألعاب سباركيز 250 بقيمة 00 ريال.