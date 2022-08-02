خصومات لا تفوتك على الشاشات و المكيفات عروض اكسترا الكبرى الخيالية لشهر أغسطس

خصومات لا تُفوَّت على الشاشات ومكيفات الهُواء عروض خيالية إضافِيْة رائعة لشهر أغسطس تتضمن عروض Extra الإضافِيْة مؤخرًا خصومات خيالية على مكيفات الهُواء ومكاوي البخار وآلات صنع القهُوة وأوعية الضغط وشاشات التلفزيون. متوفر بسعر 5،999 ريال بدلاً من 13،999 ريال بخصم 57٪، مع إمكانية التقسيط حتى 287 ريال لمدة 36 شهر، وهدية 649 ريال.

خصومات خيالية كبيرة لا تفوتها!

مكواة فِيْليبس البخارية بسعة 1.8 لتر، 1800 وات، متوفرة باللون الوردي الفاتح، بسعر 589 ريال بدلاً من 689 ريال، خصم 15٪، مع إمكانية التقسيط حتى 29 ريالاً لمدة 36 شهر. مكواة فِيْليبس البخارية متوفرة بقوة 2800 وات لون ابيض / ازرق بسعر 359 ريال بدلا من 409 ريال بخصم 12٪ ضمن عروض الاجهزة الكبيرة جدا مع امكانية التقسيط حتى 18 ريال لمدة 36 شهرًا.

عروض التكييف الإضافِيْة الرائعة

يتوفر ميديا ​​مكيف شباك سعة 18000 وحدة واي فاي بخاصية التبريد العاكس بسعر 2199 ريال بدلاً من 2999 ريال بخصم 27٪ وذلك ضمن عروض اكسترا الرائعة على المكيفات مع إمكانية التقسيط بـ حتي 106 ريال ولمده 36 شهر وهديتين بقيمة 349 ريال متوفرة خلال شهر بعروض أغسطس هاير 12600 BTU مكيف جداري بفلتر نانو اوكا بارد بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال بخصم 26 ٪ مع امكانية تقسيط يصل الى 96 ريال لمدة 36 شهر و 4 هدايا بقيمة 727 ريال.

صفقات شهر أغسطس الكبرى

ماكينة صنع القهُوة كيتشن ايد 1.7 لتر 1100 وات متوفرة باللون الكريمي بسعر 679 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم 15٪ كجزء من عروض اكسترا جريت آب مع امكانية التقسيط حتى 33 ريال لمدة 36 ريال. الأشهر يتوفر ضمن عروض Extra Great على الأجهزة Nespresso Maker Coffee باللون الأحمر بسعر 659 ريال بدلاً من 1،259 ريال بخصم 48٪، مع إمكانية التقسيط حتى 32 ريالاً لمدة 36 شهرًا.

عروض كبيرة جدًا على تجهِيْزات المطابخ

مولينكس متوفرة فِيْ قدر ضغط كهربائي اسود بسعة 5 لتر، 1000 وات، بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال، بخصم 24٪، ضمن عروض الاواني الكبيرة الاضافِيْة، مع امكانية السداد بـ تقسيط حتي 26 ريال لمدة 36 شهر كلاس برو متوفر فِيْ قدر ضغط كهربائي بسعة 8 لتر 1200 وات من الفضة بسعر 319 ريال بدلا من 379 ريال بخصم 16٪ مع امكانية أقساط تصل إلى 16 ريال لمدة 36 شهر.

عروض الشاشات الكبيرة جدًا

يتوفر تلفزيون سامسونج الذكي بحجم 85 بوصة عالي الوضوح بسعر 6،999 ريال بدلاً من 12،999 ريال بخصم 46٪، ضمن عروض الشاشات الكبيرة جداً مع إمكانية التقسيط حتى 335 ريالاً لمدة تصل إلى 335 ريالاً. 36 شهرًا. ألترا إتش دي مقاس 65 بوصة متوفر بسعر 2،999 ريال بدلاً من 4،999 ريال بخصم 40٪، مع إمكانية تقسيط حتى 144 ريال لمدة 36 شهر كجزء من عروض الشهر الإضافِيْة الرائعة. من أغسطس.