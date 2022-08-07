خطأ فادح في حساب الأهلي عبر فيسبوك

الاهلي

ارتكب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطأً كبيراً، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الأحمر أمام اتحاد الإسكندرية.

وأعلن حساب النادي الأهلي، عبر فيسبوك، أن الأحمر تعادل سلبا مع اتحاد الإسكندرية، في الجزء الأول من المباراة التي توحدهم في الدوري المصري الممتاز.

هذا على الرغم من أن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي أنهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الاتحاد الإسكندري متصدرًا بهدفين نظيفين.

سجل الثنائي لكرة القدم للنادي الأهلي زياد طارق وأحمد سيد غريب في المباراة بينه وبين نظيره الاتحاد من الإسكندرية في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.