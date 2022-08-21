خطاب رسمي.. الاتحاد يطلب اثنين من نجوم النصر!

طلب نادي الاتحاد، فِيْ صفقة، الاستيلاء على خدمات اثنين من نجوم كرة القدم من فريق النصر الأول، صيف 2022، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، مساء اليوم الأحد.

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أثار كل من النصر والاتحاد معًا توترًا وجدلًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي صيف 2022، فِيْ سياق انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله من الأول إلَّى الأخير، ثم قاتلوا معًا على موضوع مألوف. فِيْ وسائل الإعلام على أنها “تسجيلات صوتية”.

رسالة رسمية .. الاتحاد تطلب نجمتي انتصار!

أشارت صحيفة الرياضية فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم الاثنين، إلَّى أن الاتحاد بعث برسالة رسمية إلَّى النصر، يطلب فِيْها خدمات عبد الله الخيبري وخالد الغنام، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023. .

ولم يرد النصر بعد على خطاب النقابة، لكن يبدو أن الأخيرة تعتزم فتح صفحة جديدة تضيف المزيد من الروح الرياضية إلَّى الشارع السعودي.

يشار إلَّى أن خالد الغنام يتمسك بشعار النصر القادم من القادسية منذ عام 2022، فِيْما انضم عبد الله الخيبري إلَّى حركة الشباب فِيْ صيف 2022، فِيْما يظل الاثنان معًا بين الركائز الأساسية للحركة. ملعب مرسول بارك.