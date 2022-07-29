خطاب رسمي من لجنة الاحتراف لناديي النصر والاتحاد بشأن قضية حمدالله

عبد الرزاق حمدالله

كشفت الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن آخر تطورات قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد جدة الأول لكرة القدم، مع ناديه السابق النصر.

وأوضح الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هيئة الاحتراف السعودية أغلقت رسميا قضية الانتصار على الاتحاد بحمد الله.

وأكد أن اللجنة أبلغت النصر والاتحاد بأنها ستصدر قراراتها الرسمية في القضية اليوم أو غدا السبت.

واستمعت لجنة الاحتراف في الأيام الأخيرة إلى تصريحات من حمدالله وعدد من إداريي ومسؤولي النصر وعلى رأسهم المدير التنفيذي حميد البلوي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تداول خبر تغيير في مصير القضية في الساعات الأخيرة، وسط إمكانية تخفيف العقوبات المتوقعة على النقابة.