لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب مع فريق النصر الأول لكرة القدم من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

وأعلنت صحيفة الرياضية خلال الساعات الماضية، رفض الفِيْفا الموافقة على التسجيلات الصوتية، مع صدور حكَمْ رسمي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، بدفع تعويض مالي للطرف الخاسر “النصر أو الحمد الله”. الفائز بالقضية.

* تطور قضية الحمدالله بين انتصار واتحاد

فِيْ هذا السياق، وتحت عَنّْوان “خاص وحصري”، كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستينيا عَنّْ خبر مثير للاهتمام فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله.

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وأعلن جستينيا، فِيْ تصريحات متلفزة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” بعث برسالة رسمية إلَّى قلاع العميد والعلم، خلال الساعات الماضية.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن الفِيْفا أخطر فِيْ هذه الرسالة مسؤولي الاتحاد والنصر بـ “إجراء” جلسة أخيرة فِيْ قضية الحمد الله “اليوم”.

وأوضح عدنان جستينية أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم إصدار قراراته الرسمية فور انتهاء هذه الدورة.