“خطايا” غرفة الملابس تهدد ببقاء الأهلي فِيْ دوري يلو

تسير الأمور من سيئ إلَّى أسوأ فِيْ النادي الأهلي، كَمْا تؤكد بوضوح نتائج الفريق فِيْ الدوري “الأصفر” لأندية الدرجة الأولى. ويعاني النادي القديم فِيْ دوري الدرجة الأولى الذي هبط إليه للمرة الأولى هذا الموسم لأول مرة فِيْ حياته.

كل شيء يشير إلَّى أن الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة سواء فِيْ غرفة خلع الملابس أو فِيْ الملعب، وهُو ما تؤكده نتائج الراقي الضعيفة فِيْ الدوري “الأصفر”، أول “الدوري الأصفر” السعودي.

وانتهت المباراة بخسارة الإنجليزي لويس جرابان ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 38 بعد أن أنقذها مصطفى مطر حارس العروبة، كَمْا شارك الهُولندي هشام فايق مع فريقه الغربي الجديد فِيْ الشوط الثاني.

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وبدأ الأهلي مبارياته فِيْ المسابقة بالتعادل مع القيصومة فِيْ جدة قبل أن يخسر أمام الأخدود فِيْ نجران ويتغلب على الخلود على أرضه، فِيْما يحتل الفريق الغربي المركز العاشر برصيد خمس نقاط.

وتحاول إدارة الأهلي التخلص من اللاعبين غير المؤثرين مع الفريق، لذلك قررت الاستغناء عَنّْ 3 لاعبين محترفِيْن، مثل عقود البرازيلي رينان ريبيرو والأوروجوياني ليساندرو الزوغاري، الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية. نقل التيار. الفترة، تم إنهاؤها.

كَمْا وقعت إدارة الأهلي اتفاقية مالية مع الكرواتي فِيْليب براداريتش، الذي لم يتم تسجيله فِيْ تصريحات الفريق منذ عهد الإدارة السابقة برئاسة ماجد النفِيْعي، والتي أزالته من القائمة فِيْ ذلك الوقت. قيد التحضير. للإفراج بعد موافقة اللاعب.