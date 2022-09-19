خطبة محفلية عن اليوم الوطني السعودي 92 قصير جدا، يعد اليوم الوطني السعودي من الاعياد المهمة والتاريخية للمواطني في المملكة العربية السعودية والتي يحتفل به الكثير من المواطنين داخل السعودية بالكثير من الحفلات الموسيقية والمهرجانات والخطب الاحتفالية الحماسية التي تحمل مشاعر عاطفية وذكريات وطنية عريقة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وهذا اليوم العظيم يوم الجمعة 23 سبتمبر لعام 2022م ويستمر عدة ايام.

اليوم الوطني السعودي 1444

يحتفل شعب المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي. يحمل هذا اليوم العديد من الذكريات الوطنية العظيمة في تاريخ المملكة العربية السعودية. في مثل هذا اليوم، قبل 92 عامًا، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بيانًا ملكيًا أعلن فيه توحيد أراضي المملكة وضمها في ظل حكمه، وأعلن تغيير ملكيتها. اسمها المملكة العربية السعودية، بعد أن كان اسمها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

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تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني من خلال إقامة الكثير من الفعاليات والحفلات والمهرجانات، حيث تنتشر الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية والأدبية والعروض المسرحية والغناء الشعبي. منتدى اليوم الوطني قصير جدا

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الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي ما كان ليهتدي لو لم يهدنا الله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعله معوجا يا الله. نشهد انك الله لا اله الا انت وحدك بلا شريك انت الاول لا شيء امامك ولا بعدك ولا شيء بعدك ونشهد ان محمدا عبدك رسولك. ووكيلك وصديقك عليه الصلاة والسلام بغزارة. أما فيما يلي

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أبناء الشعب السعودي الكرام، هذا يوم عظيم في تاريخ مملكتنا العظيمة. إنه اليوم الوطني للمملكة. اليوم الذي نحمل فيه جنسية هذه الأرض المباركة، نعيش على أرضها، نشرب ماءها ونأكل خيراتها، ونعيش في أمنها وأمنها، يجب أن نحتفل به ونفتخر ببلدنا في هذا اليوم المبارك، هو يوم ينعش ذاكرتنا ويعيد إلينا أمجاد أجدادنا وأعمالهم وكفاحهم المجيد الذي كان بذرة المجد التي زرعت في صفحات التاريخ. كافح وعانى بصحبة أسلافنا البواسل. لقد كانوا صبورين، لذلك حققوا وتركوا لنا إرثًا كبيرًا. من واجبنا الاهتمام بها، ومن واجبنا أن ننقلها إلى أطفالنا في أفضل حالة. إنها ثقة في أعناقنا.

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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد. نحمدك، ونطلب مساعدتك، ونطلب إرشادك، ونستغفرك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا.

أيها العظماء، في هذا اليوم العظيم نتذكر قصة توحيد المملكة، لما لها من درس ووعظة طيبة، وأنه مع كل ذكرى من ذكرى اليوم الوطني، يجب على الجيل التالي للجيل أن يتذكر هذه القصة، ارسم دروس منها، أدرك قيمة هذه النعمة، واجعلها حاضرة دائمًا في أذهانهم. وأنهم يدركون أن هذه الذكرى هي سبب أن يمنحنا الله هذه البركات، هذا الأمان، هذا الأمان، وهذا الازدهار الذي نراه في المملكة اليوم، وبدون فضل الله ثم فضيلة جهاد أجدادنا.، لم نكن لنرى شيئًا منه.

أيها الشعب العظيم بعد أن توحدت مملكتنا كانت دولة فقيرة، وانتشر أهلها بينهم الجهل والمرض، وكانت الأرض صحراء قاحلة، ولكن بتوحيد الكلمة وتضافر الجهود حمل الأجداد هذه الأرض إلى أن نكون من أغنى الدول وأكثرها ازدهارًا وهذا من فضل ربي، فلنحافظ على وطننا، ولنكن على تقدير المسؤولية الموكلة إلينا، ودائمًا ما نجعل هذا البلد في المقدمة. للعالم أجمع ونراكم في اليوم الوطني القادم إن شاء الله.

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مقدمة لوعظة الجماعة الحمد لله الذي خلق كل الوجود، الحمد لله الذي إن أعطى ما حد لعطائه، وإن كان جادا فلا كرم بعد كرمه. مسافه بعد

تقديم خطبة الجماعة أبناء المملكة العربية السعودية الكرام، هذا اليوم هو يومكم، وهذا التاريخ هو تاريخكم، تاريخ كتبه الأجداد بأحرف من نور وذهبي، كتبوه قبل 92 سنة بكفاح وكفاح. وجهود متواصلة. المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – يقود قواته في مواجهة الأعداء، ويشمل الأرض وأجزاء، ويوحد الكلمة والرايات، ويوحد رأي الناس على رأي الحق والصلاح، فتكون المملكة. اجتمعوا تحت رايته، وأرسى الأسس لهذه الحالة العظيمة التي نراها اليوم، والتي ينعم بها ازدهار لم يكن لولا السعي وراءها وجهود ملوكنا وحكامنا وجهودهم الدؤوبة نسأل الله تعالى أن احمهم واعتني بهم واعتني ببلدنا.

ختام خطبة الحزب يا أبناء المملكة العربية السعودية، وطننا أمانة في أعناقنا، واجبنا حمايتها والدفاع عنها ضد المعتدين، ومن واجبنا أن نناضل من أجل تنميتها والحفاظ عليها. تقدمه وبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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حب الوطن من الأشياء التي تسيل الدم في العروق والأوردة. في اليوم الوطني السعودي يتسابق أبناء الوطن على إلقاء الخطب الحماسية في حب الوطن والانتماء إليه وإشادة بأرضه وسمائه وتاريخه. وهنا تأتي أجمل خطبة حفلة حماسية في العيد الوطني على شكل ملف pdf يمكن تحميله “. .

العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية من الاعياد التاريخية التي يحتفل به الآلآف من المواطنين بالسعودية بهذه المناسبة العظيمة باحياء المهرجانات والحفلات والقصائد الشعرية المميزة والتي تمني مشاعر الحب والانتماء للوطن الحبيب وهذا اليوم هو ذكرى توحيد المملكة من خلال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.