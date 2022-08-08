خطة أوروبا لخفض استهلاك الغاز تدخل حيز التنفِيْذ.. الخطر وشيك

تدخل خطة أوروبية لخفض استهلاك الغاز فِيْ جميع أنحاء القارة بنسبة 15 فِيْ المائة للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها حربي روسيا وأوكرانيا حيز التنفِيْذ يوم الثلاثاء.

نشرت صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية، الإثنين، مرسومًا مرتبطًا بخطة اتفقت عليها الكتلة المكونة من 27 دولة قبل أسبوعين، على أن يتم تنفِيْذها يوم الثلاثاء.

وجاء فِيْ النص أنه “بالنظر إلَّى التهديد الوشيك لأمن إمدادات الغاز الناجم عَنّْ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يجب أن يدخل هذا القانون حيز التنفِيْذ على وجه السرعة”.

الهدف هُو أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على زيادة احتياطياته من الغاز قبل شتاء شديد الصعوبة متوقع. يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع إمدادات الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه العديد من الدول الأعضاء، إلَّى الضغط على العائلات والشركات فِيْ أوروبا.

ينص القانون على أن دول الاتحاد الأوروبي “ستبذل قصارى جهدها” لخفض استهلاك الغاز بنسبة “15٪ على الأقل” بين أغسطس من هذا العام ومارس من العام المقبل، بناءً على متوسط ​​الكَمْية التي استهلكتها خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي لديها استثناءات من الالتزام الصارم بهذه القاعدة، وهُو ما يسمى “بالخفض الطوعي فِيْ الطلب”.

هذه البلدان إما غير متصلة بشكل كامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو لديها خطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي أو غير قادرة على توفِيْر ما يكفِيْ من الغاز فِيْ خطوط الأنابيب لمساعدة الدول الأعضاء الأخرى.

وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستبعادها.

ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي والبالغة 40٪ إلَّى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية فِيْ الاتحاد الأوروبي.

وإذا اكتشفت المفوضية الأوروبية “نقصًا كبيرًا فِيْ إمدادات الغاز” أو ارتفاع الطلب بشكل استثنائي، فِيْمكنها أن تطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة التأهب للكتلة. مثل هذه الخطوة ستجعل تخفِيْضات الاستهلاك إلزامية وتحد من الاستثناءات.

فِيْ حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو لم تشمل الغاز الروسي، إلا أن الكرملين قطع الإمدادات بشكل كبير على أي حال، وهُو الأمر الذي اعتبرته بروكسل محاولة لتحريف ذراعها.