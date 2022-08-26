خطة الاسبوع التمهيدي في المدارس السعودية 1444 pdf ، قد أثار الاهتمام من قبل أولياء الأمور داخل المملكة حول قيام وزارة التربية والتعليم في المملكة بإعلان عن برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ بالمدارس السعودية للعام الجديد 1444 هـ، وياتي ذلك مع اقتراب تاريخ العودة الى المدارس حيث يهدف الأسبوع التمهيدي إلى إعداد الطلاب الجدد لاستقبال العام الجديد والالتزام اليومي بالحضور إلى المدرسة، تابعوا معنا للتعرف على خطة الاسبوع التمهيدي.

ما هو الأسبوع التمهيدي بالمدارس

الأسبوع التعريفي بالمدارس السعودية هو الأسبوع الأول لبدء الدراسة في كل عام دراسي جديد. في هذا الأسبوع، يتم إعداد طلاب الصف الأول من المدرسة الابتدائية من حيث قبولهم للوضع الجديد من خلال الذهاب إلى المدرسة كل يوم ؛ حيث اعتاد الطلاب والطالبات على البقاء في المنزل ؛ لذلك يجري العمل على الأسبوع التعريفي بالمدارس السعودية لكسر حاجتهم للخوف وتدريبهم على الروتين الجديد ليكونوا مستعدين تربويا ونفسيا للدراسة بانتظام في المدارس.

خطة الأسبوع التمهيدي

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقدم خطة الأسبوع التمهيدي لطلبة الصف الأول الابتدائي. الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي يتكون من خمسة أيام ؛ تتناول الخطة الدراسية للأسبوع التمهيدي ما سيتم القيام به في كل يوم من هذه الأيام، بما في ذلك تحديد مواعيد الحضور والانصراف لكل يوم من أيام الأسبوع التحضيري ؛ في الفقرات التالية سوف نتعرف على أنشطة برنامج الأسبوع التمهيدي حسب كل يوم دراسي في ذلك الأسبوع.

خطط لليوم الأول من الأسبوع التمهيدي

في اليوم الأول من الأسبوع التمهيدي، يكون وقت الحضور الساعة 800 صباحًا ووقت المغادرة الساعة 930 صباحًا. في هذا اليوم يتم ما يلي

استقبال أولياء الأمور والطلاب الجدد والترحيب بهم وفق الضوابط التربوية المتميزة.

توزيع البطاقات التعريفية على الطلاب.

تزويد أولياء الأمور بمعلومات عن الخصائص التنموية لهذه المرحلة العمرية لطلاب الصف الأول.

عرض خطة الأسبوع التعريفي على أولياء الأمور وتوضيح الأهداف المراد تحقيقها في هذا الأسبوع.

تقديم واجب الضيافة وواجبات الإفطار للتلاميذ بعروض ترفيهية وتعليمية بطريقة جذابة.

فك ارتباط الطلاب بأولياء أمورهم تجاه منازلهم.

خطط لليوم الثاني من الأسبوع التمهيدي

في اليوم الثاني من الأسبوع التمهيدي، يأتي الطلاب إلى المدرسة الساعة 730 صباحًا ويغادرون الساعة 930 صباحًا. اليوم الثاني يشمل الأعمال التالية

توجه إلى منطقة الاستقبال.

توزيع وجبات الإفطار على الطلاب وتزويدهم بأغاني تعليمية وترفيهية ولائقة ومحبّة.

شجع الطلاب على المشاركة بتجديد الأغاني التي يسمعونها.

– جولة لتعريف الطلاب بمرافق المدرسة وساحاتها، مع مخاطبة الطلاب وإعطائهم فرصة للحوار.

يقود رائد الفصل الأول مجموعة عشوائية من الطلاب مقسمة بالفعل إلى حجرة الدراسة.

تكتمل أنشطة هذا اليوم داخل الفصل كالألعاب والمسابقات ومشاهدة العروض المستهدفة وكذلك ممارسة بعض الأنشطة كالرسم وغيرها.

يتم أيضًا رصد وتسجيل المظاهر السلوكية للتلاميذ في نموذج الملاحظة اليومية.

طرد الطلاب مع أولياء أمورهم من منازلهم.

خطط لليوم الثالث من الأسبوع التمهيدي

في اليوم الثالث من أنشطة الأسبوع التمهيدي، يصل الطلاب إلى المدرسة الساعة 700 صباحًا ويغادرون الساعة 1000 صباحًا. اليوم الثالث يتضمن الأنشطة التالية

حضور الطلاب إلى قاعة الاستقبال.

قم ببعض الأنشطة الرياضية الخفيفة والمناسبة لهم.

يأخذ قائد الفصل الطلاب لمشاهدة طابور الصباح للصفوف الأخرى في المدرسة.

يتوجه الطلاب إلى حجرة الدراسة لتناول الإفطار برفقة قائد الفصل وولي الأمر ومرشد الطالب والمشرف التربوي حتى يشعر الطلاب بالاستقرار والأمان النفسي.

ممارسة بعض الأنشطة والمسابقات المختلفة في مجموعات مقسمة مثل مسرح العرائس وركن المهن.

ة المظاهر السلوكية لجميع الطلاب وتسجيلها في نموذج الملاحظات اليومية.

يغادر الطلاب مع عائلاتهم إلى منازلهم.

خطة لليوم الرابع من الأسبوع التمهيدي

في اليوم الرابع من الأسبوع التمهيدي، يأتي الطلاب إلى المدرسة في الساعة 700 صباحًا ويغادرون في الساعة 1100 بعد الظهر. اليوم الرابع يتضمن الأنشطة التالية

تدريب الطلاب على الانتظام اليومي والمشاركة في التجمع الصباحي مع معلميهم.

ممارسة الأنشطة الرياضية الخفيفة والمختلفة التي تناسب الطلاب.

اذهب إلى الفصل الدراسي مع قائد الفصل، باستثناء الآباء في هذا اليوم.

يقدم المعلم نفسه للتلاميذ مرة أخرى ويشجعهم على التعرف على بعضهم البعض.

في برامج التربية الخاصة، يتم التعرف على الأطفال ذوي الإعاقة بشكل إيجابي في الفصل الدراسي وفقًا لخصائص كل فئة.

تدريب التلاميذ على آداب الجلوس والانتباه والتركيز مع المعلم في الفصل.

ممارسة بعض الأنشطة المختلفة والمسابقات المستهدفة في زوايا مقسمة داخل الفصل، وينقسم الطلاب إلى

مجموعات لممارسة الأنشطة، مثل الطباعة والتفكيك والتجميع.

رصد المظاهر السلوكية لكل طالب على حدة وتسجيلها في استمارة الملاحظة اليومية.

طرد الطلاب مع أولياء أمورهم من منازلهم.

خطة لليوم الخامس من الأسبوع التمهيدي

في اليوم الخامس من الأسبوع التمهيدي، يأتي الطلاب إلى المدرسة في الساعة 700 صباحًا ويغادرون في الساعة 1100 بعد الظهر. في هذا اليوم يتم تنفيذ الأنشطة التالية

انتظام جميع الطلاب في الطابور الصباحي للمدرسة.

ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة والمختلفة التي تناسب التلاميذ.

توزيع الطلاب على الفصول حسب المعايير التعليمية وبناء على بطاقة الملاحظة.

توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب.

وزع جدول الفصل على جميع الطلاب.

تقديم وجبة الإفطار لجميع الطلاب.

نقل الطلاب إلى مكان الحفل الختامي للأسبوع التعريفي.

يذهب الطلاب إلى المنزل مع والديهم.

أهداف الأسبوع التمهيدي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الأهداف التي يتعين تحقيقها من خلال تطبيق برنامج الأسبوع التعريفي لطلاب الصف الأول. كانت هذه الأهداف على النحو التالي

تكوين موقف إيجابي لدى الطلاب تجاه المدرسة وتزويدهم بتجربة مميزة وجميلة تنمي حبهم لها.

تسهيل انتقال الطلاب إلى الصف الأول الابتدائي من البيئة الأسرية التي عاشوها طوال حياتهم.

تسهيل الانتقال التدريجي للطلاب إلى البيئة المدرسية في مجتمع آمن مليء بالحب والحنان والراحة والطمأنينة.

تعريف أولياء أمور الطلبة بأهم الخصائص التنموية لمرحلة الطفولة المتوسطة وما هو دور الأسرة تجاهها.

تعريف أولياء الأمور بأهم المشكلات النفسية والسلوكية التي يواجهها الطلاب وطرق التعامل معها تربوياً.

تزويد ولي الأمر بالأساليب التربوية الصحيحة التي يجب أن يتعامل معها الطالب خلال الأسبوع التمهيدي، وذلك لتعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الانسجام مع العملية الأكاديمية.

توطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة وإقامة تعاون وتواصل مثمر بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق الأهداف المرجوة.

تقديم خدمات نفسية وتعليمية واقتصادية لجميع الطلاب من أجل تكييفهم مع بيئة الدراسة.

توزيع الطلاب على فصولهم وفق معايير تعليمية محددة لضمان بقاء الطالب في الفصل وفي المكان المناسب له.

العمل على دمج طلاب التربية الخاصة مع غيرهم من الطلاب.

التعرف على المشكلات الصحية والسلوكية والنفسية التي تظهر على بعض الطلاب في سن مبكرة وتزويد أولياء الأمور بمعلومات عنها حتى يتمكنوا من أداء واجبهم تجاههم.

يتعاون أولياء الأمور مع المدرسة في السيطرة على جميع المشاكل النفسية وغيرها وفق الأساليب التربوية المناسبة.

خطة الأسبوع التعريفي بالمدارس السعودية pdf

تتناول خطة الأسبوع التمهيدي في المدارس ما تعلمناه في الفقرات السابقة، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات حول الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول. يمكن الاطلاع على خطة الأسبوع التمهيدي 1444 هـ بصيغة pdf أو تحميلها “”.

خطة الاسبوع التمهيدي في المدارس السعودية 1444 pdf ، هو أحد البرامج التي جاءت في الخطط الطويرية للعملية التعليمية داخل السعودية ، والتي تهدف الى العمل على انسجام الطلاب الجدد وخاصة طلاب الصف الأول داخل المدارس ، كما تتعلق الخطة في الأيام الأسبوع الاول من المدرسة فقط .