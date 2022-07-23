خطة المعيوف والبليهِيْ “تهز” الهلال.. تسريبات صادمة

حطم الصحفِيْ الرياضي فلاح القحطاني مفاجأة كبيرة حول مستقبل الحارس عبدالله المعيوف، وقلب المدافع الدولي علي البلاحي مع فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم.

ويدخل المعيوف والبلاحي الفترة الحرة لعقديهما مع زعيم الهلالي كانون الثاني المقبل. حيث لم يتفقوا مع مجلس إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، على التجديد، حتى الآن.

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وتحت عَنّْوان “خاص” كشف القحطاني، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن المعيوف والبلاهِيْ “تجاهل” الرد على عروض نادي الهلال. تجديد عقودهم مع فريق كرة القدم الأول.

– إذن .. لماذا “أفلت” ثنائي الهلال من التجديد !

وأوضحت وسائل إعلام رياضية أن ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي الهلال يريد الركود حتى بداية الفترة الحرة فِيْ يناير المقبل.

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وأوضح فلاح القحطاني أنه بمجرد دخوله الفترة الحرة، سيطلب عبدالله المعيوف وعلي البلاحي أكبر قدر ممكن من المال، خاصة وأنهما فِيْ نهاية مسيرتهما الكروية.

وأكد القحطاني أن الثنائي الكبير يعتقد أن إدارة الهلال قد تخضع لمطالب مالية. خاصة وأن فريق كرة القدم الأول ممنوع من التعاقدات بقرار من غرفة فض المنازعات.