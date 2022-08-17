خطة الهلال لـ”التعاقد” مع نجم الأهلي.. و”منع” انتقاله إلَّى النصر

كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عَنّْ “خطة” الهلال لتوظيف عبد الرحمن غريب، جناح النادي الأهلي، ومنع انتقاله إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

وقدمت إدارة نادي النصر عرضاً رسمياً للنادي الأهلي للتعاقد مع غريب. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

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فِيْما يواجه الهلال اتهامات غريبة لـ “التحريض” على الذهاب للنادي الخليحي لموسم واحد فقط. قبل العودة إلَّى الفريق الأزرق، بعد رفع الحظر عَنّْ العقد.

* تفاصيل “اتفاق” الهلال مع عبد الرحمن غريب

وفِيْ هذا السياق، ألمح أبو هداية فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن نية الهلال كانت نقل شخص غريب، إلَّى ناد قطري، فِيْ موسم 2022-2023.

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن غريب رفض هذا الاقتراح. البدء فِيْ التخطيط لانتقال اللاعب إلَّى أحد أندية الشرقية، وبعد ذلك سينضم إلَّى الهلال.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه على عكس الهلال والنصر، يرغب ناديا الاتحاد والوحدة فِيْ التعاقد مع عبد الرحمن غريب فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي على سبيل الإعارة.