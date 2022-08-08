خطة بايدن فِيْ مواجهة وحش التضخم.. من يربح المعركة

تنتظر الأسواق المالية العالمية بيانات التضخم فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، أمريكا، والتي ستصدر يوم الأربعاء لشهر يوليو.

وتأتي البيانات المتوقعة بعد أيام قليلة من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة.

تُعد توقعات التضخم مكونًا حيويًا يراقبه صانعو السياسة النقدية فِيْ البنك المركزي الأمريكي عَنّْ كثب أثناء قيامهم بزيادة أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أربعة عقود.

الخطة، التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، وافق عليها الديمقراطيون فقط، وستقدم الأسبوع المقبل إلَّى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليها بشكل نهائي قبل أن يوقعها الرئيس على القانون.

يتضمن التشريع، المعروف رسميًا باسم “قانون خفض التضخم”، 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و 64 مليار دولار للرعاية الصحية.

فِيْ السياق، قالت وكالة التصنيف موديز إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية وزيادة بعض الضرائب على الشركات من شأنه أن يقلل التضخم على المدى المتوسط ​​إلَّى الطويل وكذلك عجز الموازنة العامة.

وأضافت “نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير (لخفض التضخم) لأنه يزيد الإنتاجية”، متوقعة أن يحدث هذا فِيْ غضون عامين إلَّى ثلاثة أعوام.

فِيْ 3 أغسطس، قال رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ ريتشموند توماس باركين إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم بإعادة التضخم إلَّى هدفه البالغ 2 فِيْ المائة.

وأضاف باركين فِيْ تعليقات مكتوبة “نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلَّى هدفنا البالغ 2٪ وقد أوضحنا أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر”.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد يفكر فِيْ زيادة سعر الفائدة “كبيرة بشكل غير عادي” فِيْ اجتماع السياسة النقدية فِيْ 20-21 سبتمبر، وأن مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي سيوجهُون قراراتهم بمجموعة من البيانات، بما فِيْ ذلك التضخم والعمالة والإنفاق. المستهلكون والنمو الاقتصادي، سيصدران بين الحين والآخر.

وفِيْ إشارة إلَّى المخاوف من حدوث ركود، قال باركين إنه “بعيد بعض الشيء” مع الوتيرة الحالية لنمو الوظائف بنحو 400 ألف وظيفة شهريًا ومعدل بطالة يبلغ 3.6 فِيْ المائة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

خبير عالمي

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن الاحتياطي الفِيْدرالي يخاطر بتقويض سمعته إذا فشلت سياسته النقدية فِيْ كبح جماح التضخم المتسارع.

وقال كبير مستشاري أليانز الاقتصاديين فِيْ تعليقات على ياهُو فاينانس إن “أكثر ما يقلقني هُو الأضرار الجانبية المرتبطة بخفض معدل التضخم، لأن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أخر استجابته”.

وأضاف العريان “علينا السيطرة على وحش التضخم. يحتاج بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى التصرف بقوة، ليس فقط لتشديد السياسة النقدية، ولكن لاستعادة المصداقية “.

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلَّى خفض مستويات التضخم بحلول نهاية هذا العام، لكنها ستستمر فِيْ تجاوز الهدف البالغ 2٪.

التضخم فِيْ يونيو

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن التضخم قفز فِيْ 12 شهرًا حتى يونيو إلَّى 9.1٪.

يشار هنا إلَّى أن معظم الزيادة فِيْ يونيو كانت مدفوعة بقفزة فِيْ أسعار البنزين التي ارتفعت بنحو 60٪ خلال العام. واجه الأمريكيون ارتفاعًا قياسيًا فِيْ أسعار الوقود الشهر الماضي، حيث تجاوز المتوسط ​​الوطني 5 دولارات للغالون من البنزين فِيْ جميع أنحاء البلاد.

كَمْا ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 13.7 و 38.4٪ على التوالي لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهِيْة فِيْ يونيو. بشكل عام، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.

تسارعت أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو 2022، حيث استمرت أسعار البنزين والمواد الغذائية فِيْ الارتفاع.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن فِيْ تصريحات سابقة إن قراءة التضخم فِيْ مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو / حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول” لكنه أشار إلَّى أنها “عفا عليها الزمن أيضًا”، حيث انخفضت أسعار الوقود فِيْ الثلاثين يومًا الماضية. أسعار البنزين والنفط الخام الآن أقل من 100 دولار للبرميل، بانخفاض عَنّْ أعلى مستوياتها فِيْ يونيو.

قال بايدن “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فِيْ التضخم”. “لا تعكس هذه البيانات اليوم التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاض فِيْ أسعار الوقود، مما أدى إلَّى خفض السعر فِيْ المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو. توفر هذه المدخرات مجالًا مهمًا كنوع من الهُواء النقي للأسر الأمريكية، انخفضت أسعار بعض السلع مثل القمح بشكل حاد منذ هذا التقرير.

كَمْا كرر بايدن أن معالجة التضخم هِيْ “أولويته القصوى”.

اسعار الفائدة

على الصعيد نفسه، انخفضت توقعات التضخم فِيْ الولايات المتحدة للسنوات القادمة بشكل حاد، فِيْ أحدث مسح للبنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، مما قد يخفف من مخاوف الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن تأثيرات الارتفاع. أسعار سلوك المستهلك فِيْ الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، عَنّْ بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بنيويورك، قوله إن معدل التضخم المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة انخفض خلال مسح يوليو الماضي إلَّى 3.2٪، مقابل 3.6٪ فِيْ مسح الشهر السابق، إلَّى تواصل تراجع توقعات التضخم للشهر الثاني على التوالي. وتراجع المعدل المتوقع للعام المقبل إلَّى 6.2٪ الشهر الماضي، مقابل 6.6٪ خلال الشهر السابق.

وأفادت بلومبرج أن معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 4 عقود، نتيجة نقص الإمدادات على خلفِيْة تداعيات جائحة فِيْروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام.، بالإضافة إلَّى زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجة إجراءات التحفِيْز المالي الحكومية، وانخفاض أسعار الفائدة.

يقول الاحتياطي الفِيْدرالي، الذي يسعى لكبح التضخم عَنّْ طريق زيادة أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلَّى الركود، إن هناك خطرًا من أن تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين الأمريكيين لتوقع استمرار الارتفاع فِيْ المستقبل، مما يؤدي إلَّى تحقيق هذه التوقعات مع آليات الدفع. الذات.