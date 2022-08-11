“خطة بايدن للمناخ” تدهس مشتري السيارات الكهربائية وتصدم البيئة.. ما السبب

قد تدفع الأسعار الباهظة للسيارات الكهربائية الطبقات المتوسطة والفقيرة فِيْ أمريكا إلَّى الاستمرار فِيْ امتلاك سيارات تعمل بالبنزين.

يروج صناع السياسة فِيْ واشنطن للسيارات الكهربائية كحل لمشكلة تغير المناخ. لكن تبقى الحَقيْقَة المزعجة أن السيارات التي تعمل بالبطاريات أغلى بالنسبة للغالبية العظمى من سكان العالم مقارنة بالأمريكيين.

لقد بدأ الكونجرس الأمريكي بمحاولة معالجة هذه المشكلة. تضمنت حزمة المناخ والطاقة التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي منح مشتري السيارات الكهربائية المستعملة إعفاء ضريبيًا يصل إلَّى 7500 دولار.

لكن صانعي السيارات اشتكوا من أن الإعفاء سيطبق فقط على شريحة محدودة من المركبات، وأنه يجب أن تكون هناك حاجة إلَّى خطوات أوسع لجعل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة.

يرجع ارتفاع الأسعار إلَّى نقص البطاريات والمواد الخام مثل الليثيوم ومكونات مثل أشباه الموصلات ؛ فِيْ حين أن الطلب القوي على السيارات الكهربائية من المشترين الأثرياء يعَنّْي أن شركات صناعة السيارات لديها حافز ضئيل لبيع نماذج أرخص.

بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين ليس لديهم مرائب أو ممرات خاصة بهم، هناك عقبة أخرى تتمثل فِيْ عدم وجود مرافق عامة كافِيْة لإعادة الشحن.

أيضًا، لكي تكون الأسعار معقولة، يجب على صانعي السيارات وموردي البطاريات والرقائق بناء مصانع جديدة وتجهِيْزها، والأهم من ذلك فتح مناجم جديدة للحصول على المعادن اللازمة لصنع البطاريات.

قبل بضع سنوات، كان المحللون يتوقعون أن شراء السيارات الكهربائية سيكون قريبًا مكلفًا مثل شراء سيارات البنزين. بالنظر إلَّى التوفِيْر فِيْ الوقود والصيانة.

لكن الأسعار الباهظة للسيارات الكهربائية قد تدفع الطبقات المتوسطة والفقيرة إلَّى الاستمرار فِيْ امتلاك سيارات تعمل بالبنزين، أو سيارات هجينة، مما يعَنّْي أن جهُود تقليل الانبعاثات من المركبات لن تتحقق بنسبة 100٪.

ساعد ارتفاع أسعار سلع مثل الليثيوم، وهُو مكون رئيسي فِيْ البطاريات، فِيْ رفع متوسط ​​سعر السيارة الكهربائية بنسبة 14 فِيْ المائة العام الماضي إلَّى متوسط ​​66 ألف دولار، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

الطلب على السيارات الكهربائية قوي فِيْ العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهناك فترات انتظار طويلة للآخرين، لكن فترات الانتظار انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2022، بسبب تراجع الطلب على شرائها.

ونقلت نيويورك تايمز عَنّْ أكسل شميدت، المدير الإداري الأول فِيْ شركة أكسنتشر الذي يشرف على قسم السيارات فِيْ شركة الاستشارات، قوله إن شركات صناعة السيارات “لا تقدم المزيد من الخصومات لأن الطلب أعلى من العرض”.

تميل الأسعار المعلن عَنّْها للسيارات الكهربائية إلَّى البدء بحوالي 40 ألف دولار، وهِيْ ليست كلها من وسائل الرفاهِيْة والأمان.

توقفت شركة فورد عَنّْ تلقي طلبات شراء شاحنات Lightning الكهربائية، بسعر يبدأ من حوالي 40 ألف دولار، فِيْما أعلنت شركة هِيْونداي عَنّْ سيارتها الكهربائية أيونيك 5 بسعر يبدأ من حوالي 40 ألف دولار.

كان من المفترض أن تكون Tesla Model 3، التي بدأت الشركة فِيْ إنتاجها فِيْ عام 2017، سيارة كهربائية بمتوسط ​​سعر أساسي يبلغ 35000 دولار ؛ لكن Tesla رفعت منذ ذلك الحين سعر أرخص نسخة إلَّى 47000 دولار.

حتى السيارات الكهربائية المستعملة نادرة ؛ تباع بعض الموديلات بسعر أعلى من السيارات الجديدة.