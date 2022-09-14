خطة برونو لتألق فرسان مكة فِيْ دوري “روشن” رغم الأزمات المُتتالية

يعلم الإيطالي البوسني الأصل برونو أكرابوفِيْتش مدرب فريق الوحدة أن كتيبة “فرسان مكة” لم تسلم بعد ما خططت له منذ فترة التحضير للموسم الجديد.

وطالب المدرب الإيطالي البالغ من العمر 54 عاما جماهِيْره بعدم التسرع فِيْ الحكَمْ على الفريق لأن الموسم لا يزال طويلا ونتائج الفريق متوقعة فِيْ الأيام الثلاثة السابقة لكن الأصعب لم يأت بعد.

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الوحدة هِيْ أول فريق عربي يدربه برونو أكرابوفِيْتش لأنه لم يكن لديه خبرة تدريبية فِيْ العالم العربي.

ويعاني الوحدة من بعض الأزمات الفنية آخرها غياب حمد الجيزاني ظهِيْر أيمن الفريق لمدة عشرة أيام بعد إصابته بكسر فِيْ عظام صدره خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أبها.

لكن المدرب الإيطالي يعمل بجد لإعطاء كل عوامل النجاح للاعبيه، ولدى الفريق أكثر من حيلة، من بينهم الإسباني ألبرتو بوتيا، وهُو أحد أعمدة دفاع الفريق. وخاض الهلال فِيْ صيف 2022 46 مباراة مع الفرسان، منها 43 فِيْ الموسمين الأخيرين، وثلاث مباريات هذا الموسم، بمشاركة 71.6 فِيْ المائة.

وشاركت بطية مع الوحدة فِيْ الأيام الثلاثة الأولى من دوري روشان السعودي، بعدد 270 دقيقة، بحسب موقع الدوري السعودي للمحترفِيْن، وتتميز بالصلابة والتوقيت المناسب.

وفِيْ وقت سابق قال ماجد الحزاني مدير الفريق خرجنا بعدة انتصارات من مباراة أبها، لا سيما عودة أنسيلمو إلَّى مستواه العالي، وكذلك الانسجام الواضح بين اللاعبين الأجانب والمحليين، وظهُوره. المغربي منير محمدي حارس المرمى بمستوى لافت ومطمئن قبل مباراة الهلال القادمة.