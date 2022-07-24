خطة سعودية للتوسع فِيْ إنتاج الدواجن باستثمار 17 مليار ريال

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السعودية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عَنّْ خطة توسعة لقطاع الفروج والخدمات المساندة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن. تصل نسبة لحوم الدواجن إلَّى 80٪ بحلول عام 2025 كَمْرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إن خطة التوسعة ستسهم فِيْ ضخ استثمارات جديدة فِيْ قطاع إنتاج الدواجن بالمملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً، وتهدف إلَّى تحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة المساهمة فِيْ المحتوى المحلي وتوفِيْر فرص العمل.

وأكد الوزير أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة فِيْ التوسع يصل إلَّى نحو 70٪ من التكلفة الاستثمارية عَنّْد استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي لتعزيز دور قطاع إنتاج الدواجن فِيْ تحقيق الأمن الغذائي وتقديم المنتجات المحلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يتماشى بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلَّى زيادة دعم القطاع الخاص. مساهمتها فِيْ التنمية الاقتصادية، ورفع مساهمتها فِيْ الناتج. الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45٪ عام 2016 إلَّى 68٪ عام 2022 م، حيث تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال خططها وبرامجها ومتابعتها ودعمها الفني. رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلَّى 80٪ لتحقيق الأمن الغذائي.