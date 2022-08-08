خطة سيبولدي فِيْ الأهلي.. تصفِيْة الأجانب وصفقات قوية

وتشير كل المؤشرات فِيْ النادي الأهلي إلَّى إجراء العديد من التغييرات على المستوى الفني قبل انطلاق الموسم الجديد الذي سيشارك فِيْه الراقي فِيْ منافسات الدوري “الأصفر” لأندية الدرجة الأولى.

الجميع فِيْ الأهلي يستعد بقوة للموسم الجديد من خلال وضع خطة شاملة مبنية على نية الفريق القيام بأعمال قوية والتخلص من اللاعبين الذين ليس لهم تأثير على الفريق، وفِيْ هذا الصدد قررت إدارة النادي الاستغناء عَنّْهم. مع ياسر المسلم حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية بناءً على رغبة روبرت سيبولدي مدير الفريق الذي يعتقد أنه من الأفضل التعاقد مع حارس جديد.

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وذكرت تقارير من قلعة الأهلي أن سيبولدي يتجه للثقة فِيْ محمد الربيعي حارس المرمى، والتعاقد مع حارس بديل فِيْ الأيام المقبلة.

كَمْا تقرر ترك الظهِيْر المقدوني إزجان أليوسكي الظهِيْر الأيسر للفريق إلَّى نادي فنربخشة التركي خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية، حيث أعلنت إدارة نادي فنربخشة التركي رسميًا تعاقده مع أليوسكي لعام 2022. الموسم الرياضي .2023 من الاهلي على سبيل الاعارة.

ويرجع رحيل اليوسكي عَنّْ الأهلي إلَّى عدم قدرة النادي الأهلي على تحمل راتب النجم المقدوني، خلال الموسم المقبل، بعد هبوط “الراقي” إلَّى الدرجة الأولى.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلَّى الأهلي فِيْ يوليو 2022 من ليدز يونايتد ويتعاقد مع الراقي حتى يونيو 2023، حيث يشارك الجناح المقدوني فِيْ 28 مباراة مع الأهلي السعودي. الدوري وسجل فِيْه 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وهبط الأهلي إلَّى الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد تعادله الخاسر مع الشباب فِيْ اليوم الأخير من الموسم الماضي.

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