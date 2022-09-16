خطة شنغهاي لترويض الدولار.. روسيا والصين تواجهان نفوذ “الأخضر”

يشهد الصراع الاقتصادي المستمر بين روسيا والصين من جهة، وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، تطورات سريعة فِيْ عام 2022.

فِيْ ضوء العقوبات المتبادلة بين العديد من الأطراف والرسوم الجمركية المفروضة هنا وهناك، تظل منظمة شنغهاي مع خطة لمواجهة تأثير الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أصدرت الدول الثماني الأعضاء فِيْ منظمة شنغهاي بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية لتوسيع استخدام عملاتها الوطنية فِيْ التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأقرت الدول الأعضاء “المهتمة” فِيْ المنظمة خارطة طريق للزيادة التدريجية فِيْ حصة العملات الوطنية فِيْ التسويات المتبادلة، ودعت إلَّى توسيع هذه الممارسة، بحسب الإعلان الصادر اليوم.

وتضم المنظمة الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلَّى الدول المراقبة أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا.

روسيا هِيْ الدولة الأولى التي تقود التحول نحو توسيع استخدام العملات الوطنية فِيْ التبادل التجاري، بمحاولاتها لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي والعملات الغربية الأخرى بعد فرض عقوبات غربية جديدة ردًا على عملياتها العسكرية فِيْ أوكرانيا. .

روسيا والصين وصفقة الغاز

قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز الأسبوع الماضي إن الصين ستدفع نصف إمداداتها من الغاز الروسي بالروبل والنصف الآخر باليوان الصيني، بعد أن كانت العقود السابقة مقومة باليورو أو الدولار، العملة المرجعية المهِيْمنة فِيْ تجارة النفط العالمية.

يشار إلَّى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما نهاية مارس الماضي بجمع مقابل الغاز الطبيعي الذي تصدره روسيا، وخاصة إلَّى أوروبا، بالروبل الروسي بدلا من الدولار واليورو، وقطعت غازبروم الإمدادات إلَّى أقل من دولار. عدد الدول التي رفضت الامتثال للمتطلبات الجديدة. .

واستثنى الاتحاد الأوروبي الشركات من العقوبات المفروضة على روسيا امتثالا للمتطلبات الروسية والاستمرار فِيْ الحصول على الغاز، وهُو ما دفع بالروبل الروسي إلَّى مستويات قياسية.