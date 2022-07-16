خطة كارتيرون لعلاج “ثغرة الـ47 هدف” فِيْ الإتفاق

لم يهتم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدير نادي الاتفاق فِيْ الأيام القليلة الماضية، بقدر ما كان يهتم بتقوية الفريق، وتحديداً خط الدفاع خلال انتقالات هذا الصيف. بصفقات دفاعية لفريقه أكثر من أي شيء آخر.

يعتقد كارترون أن العقد عانى كثيرًا الموسم الماضي نتيجة أخطاء دفاعية كلفت فريقه الكثير، لذلك دعا إدارة النادي إلَّى الاهتمام بتعزيز هذا الموقف بقوة من خلال ضم مدافع أجنبي وواحد أو اثنين محليين إلَّى أجانب. . إذا لم يكن من الممكن ضم مدافع محلي قوي إلَّى جانب أجنبي متميز آخر.

كَيْفَ حققت الاتفاقية ضم باولو فِيْكتور

وشهدت الأيام الماضية جلسات واتصالات بين كارتيرون تهدف إلَّى حسم ملف “اتفاقيات الدفاع”، خاصة بعد أن أكد المدرب الفرنسي أن اتفاق الموسم الماضي احتل مركزًا متأخرًا بسبب الهزائم التي تعرض لها ضد جذر الدفاع المتواضع. سجل 47 هدفا ليكون ثالث أضعف دفاع فِيْ الدوري الموسم الماضي بعد الحزم (50 هدفا) والتعاون (48 هدفا)، رغم أن الحزم هبط للدوري الأصفر بالدرجة الأولى، فِيْ حين أن – ضمّن التعاون بقائهم على قيد الحياة.

طلب مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ضم قلبين دفاعيين خلال الانتقالات الصيفِيْة، لسد النقص فِيْ خط الدفاع بعد رحيل عدة لاعبين بعد انتهاء عقودهم.

أنظر أيضا..

رسمياً … الاتفاق يستأجر “الهلال ستار” على سبيل الإعارة

الهلال يرفض “طلب” النجمة للصفقة. ماذا يحدث فِيْ اتفاق محمد الكوكبي

مفاجأة .. مدرب الاتفاق يرفض مهاجم من اتحاد أجنبي و 3 عروض خليجية