خطة مطورة لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود

بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وضعت الرئاسة خطة لتنظيم الصلاة على الحجر وتقبيل الأسود. الحجر في بيئة آمنة وروحية وصحية.

تقديم أفضل الخدمات

تعمل الرئاسة بمشاركة الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين والحجاج بهدف زيارة أو أداء مناسك العبادة، من خلال خطة تنظيمية متطورة تقدم العديد من الخدمات في مختلف المجالات ذات الصلة. التمكين. الحجاج وتسهيل مناسكهم.

ويأتي ذلك تحقيقا لتطلعات الحكام وتطلعاتهم لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج المسجد الحرام.