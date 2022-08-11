خطة من 7 محاور.. مصر تدخل عصر ترشيد الكهرباء

فِيْ إطار خططها لتوفِيْر العملة الصعبة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، تتجه مصر إلَّى ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفِيْر الغاز للتصدير، من خلال خطة تعتمد على تنفِيْذها على 7 محاور.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفِيْذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تهدف إلَّى تحقيق وفورات من الغاز الطبيعي المستخدم فِيْ تشغيل محطات توليد الكهرباء، بهدف تصديره والاستفادة منه. من العملات الصعبة.

المادة الأولى

نص مشروع القرار فِيْ مادته الأولى على أن جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والأجهزة والدوائر الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهِيْئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ملزمة بترشيد استهلاك الكهرباء فِيْ جميع المباني. والمرافق التابعة لهم طوال ساعات العمل الرسمية.

بالإضافة إلَّى الالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء الدوام الرسمي باستثناء ما تقتضيه متطلبات العمل فِيْ بعض الأماكن أو فِيْ جزء منها والتي تتطلب استمرار التزويد بالكهرباء لها، بحسب بيان صادر عَنّْ الحكومة المصرية.

الموضوع الثاني

نصت المادة الثانية على وجوب التزام وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة وكافة الاختصاصات الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة، كل فِيْ نطاق اختصاصه، بخفض إنارة الشوارع والساحات العامة والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراعاة عدم المساس بالسلامة العامة للمواطنين.

المادة 3

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار، كل فِيْما يخصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة فِيْ قرار وزير التنمية المحلية. رئيس اللجنة العليا للمحلات العامة رقم 456 لسنة 2022 بشأن بدء تنفِيْذ المواعيد الصيفِيْة لافتتاح وإغلاق المحال العامة. كَمْا صدر قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2022 بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافِيْتريات وتعديلاته والتعليمات الصادرة تنفِيْذاً لها.

المادة 4

وفقًا للمادة 4، تلتزم مراكز التسوق التي تستخدم أنظمة تكييف الهُواء المركزية بعدم خفض درجة الحرارة عَنّْ 25 درجة مئوية، كَمْا أن المحلات التجارية ملزمة بتقليل الأضواء القوية الموجودة على واجهاتها، ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدينة الجديدة، كل على حسب اختصاصها متابعة تنفِيْذ الإجراءات المنصوص عليها فِيْ هذه المادة. .

المادة 5

وتنص المادة 5 على أن المنشآت الرياضية الكبرى، كالأندية الرياضية والملاعب وملاعب كرة القدم والصالات المغلقة وغيرها، ملزمة بخفض استهلاك الكهرباء، وإغلاق إنارة الصالات والملاعب بشكل كامل بعد انتهاء الأحداث المسائية.

يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاقامة الفعاليات والتمارين خلال النهار قدر الامكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تنفِيْذ الاجراءات المنصوص عليها فِيْ هذه المادة.

المادة السادسة

المادة السادسة على المحافظين والوزراء المعَنّْيين إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية عَنّْ نتائج تنفِيْذ الإجراءات الواردة فِيْ هذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة فِيْ هذا القرار للمتابعة. لتقييم الوضع فِيْ ضوء التقارير الدورية المذكورة أعلاه.

المادة 7

ونصت المادة السابعة على أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطة إعلامية تهدف إلَّى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام وخلال الفترة الحالية بشكل خاص.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، حيث لدينا وفرة من الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هُو توفِيْر الغاز الذي يتم ضخه فِيْ محطات توليد الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد على النقد الأجنبي.