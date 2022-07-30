كشف الشاعر الغنائي أحمد علاء، تفاصيل تعاونه مع المطربين المصريين مصطفى قمر ومحمد نور، من خلال أغنية جديدة بعَنّْوان “شوتة القمر”، والتي قدمت على شكل ديو منذ ساعات، مبينا أنه لم يجد ديو آخر. مناسبة لمصطفى ونور لتقديم الأغنية معًا.

وقال أحمد علاء، فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، إنه سيتعاون فِيْ الفترة المقبلة مع العديد من نجوم الغناء، من بينهم النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي، التي ضمت 4 أغنيات جديدة لها، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “سيت آل”. بنات “.”، مضيفة “هِيْفاء وهبي وشاه حلوة جدًا وستنزلان خلال الولاية المقبلة، وهِيْ ابنة آدم الجميلة، واليوم الذي قابلتها فِيْه كان أسعد يوم فِيْ حياتي.

وبعد أحمد علاء لم يتحدد ما إذا كانت هذه الأغاني مدرجة فِيْ ألبوم غنائي أم منفردة لأن هذا الاختيار يخص الفنان نفسه وإدارة أعماله، مضيفًا أن اثنتين من الأغاني الأربع من تأليف أحمد البرازيل وتوزيعها. يكَمْل زووم “من وعده أن الأغاني الأربع ستكون مفاجأة”.

وأضاف أحمد علاء أنه تم إعداد أربع أغنيات جديدة مع الفنانة المصرية آيتن عامر، موضحًا أن خطة عمله معه كانت لخمس أغنيات، من بينها أغنية “خطف الرجال”. هذا العام مع هذا النجاح، هِيْ وأيتن فنانة مجتهدة للغاية، وهِيْ تحتضر من أجل عملها، وهِيْ تضع خطة جيدة لعملها “.

عاد أحمد علاء وأوضح أن دويتو مصطفى قمر ومحمد نور يأتي بين أكثر شخصين يحبهما فِيْ مجتمع الفن، مشيرًا إلَّى أن هذه الأغنية ستعرض فِيْ فِيْلم محمد نور الجديد بعَنّْوان “الحب فِيْ تفاصيله”، وهُو أول دور قيادي مطلق له، وبعد ذلك “لقد جمعهم معًا كثنائي مع البعض”. حسنًا، والحقبة التالية فِيْ الموسيقى، الثنائي، هِيْ كلمة المرور، ولو غنى مصطفى الأغنية وحده لكان العالم مثل محمد نور “.

وتابع أحمد علاء أن الثنائي له جمهُور كبير جدًا، وفِيْ كل مرة يحدث اندماج بين مطرب وأخرى، يسمع الجمهُور مزيجًا جديدًا لم يحدث من قبل، مستمراً أن هذه الأغنية هِيْ التعاون الثاني بينه. ومصطفى قمر واغنية 50 لمحمد نور اضافة الى عرض الاغنية فِيْ فِيْلم ستعطيك قِصَّة رائعة لان السينما هِيْ ارشيف تاريخي للفنانين.

يشار إلَّى أن أحمد علاء تعاون مؤخرًا مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال أغنية جديدة بعَنّْوان “صح صحيح”، والتي احتلت المرتبة الأولى فِيْ عدة دول عربية عبر منصة بث الموسيقى “أنغامي”، مثل السعودية والإمارات والكويت. لبنان والأردن والجزائر وتونس والعراق. وليبيا والبحرين إضافة إلَّى وصولهما إلَّى المركز الرابع فِيْ إسبانيا. ألحان أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد. الترتيب الموسيقي لطارق مدكور وفنان مارشميلو ومساري.