خطط تستهدف توطين 4 مهن جديدة فِيْ السعودية

قال مدير مبادرات التوطين فِيْ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، موسى الكناني، إننا نعمل على 4 مبادرات للتوطين فِيْ مهن الثروة الحيوانية.

وأضاف الكناني أن نسبة إنجاز وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ هذه المبادرات تتجاوز 50٪.

وأوضح الكناني فِيْ حديث لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، أن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تشمل توطين الزراعة وصيد الأسماك ومهنة مربي المواشي والنحالين.

وقال “نعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وضع الخطط المناسبة لهذه المبادرات، ولكل مبادرة أهداف”.