خطوات إخلاء طرف المنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي والداخلي

وأكدت المهتمة بالتعليم، لطيفة الضحيان، أن هذا الأسبوع ستبدأ خطوات إخلاء المحركات والأثاث في حركة النقل الخارجي والداخلي.

بعد موافقة مديرك على إطلاق سراحك، سيتم تنفيذ الإجراء الثاني الأسبوع المقبل، وهو رفع العملية وفقًا للإجراءات التالية pic.twitter.com/dIfXbdOBzk

– لطيفة الدليحان (Latifh_dlehan) 22 أغسطس 2022

خطوات إخلاء المسؤولية

وتابع الدليحان في تغريداته على تويتر الإجراء الأول الذي يتخذه المعلم من حسابه فارس وفق الخطوات التالية، بعد موافقة مديره على الإفراج عنه، سيتم تنفيذ الإجراء الثاني الأسبوع المقبل وهو رفع المباشر. . وفق الإجراءات التالية.

ونشر الخبير في مجال التعليم مقطع فيديو يشرح الخطوات.

ساعات العمل

فتحت أكثر من 33500 مدرسة أبوابها، ابتداء من عمل المشرفين التربويين في الأقسام التعليمية وموظفي مكاتب التربية والهيئات التربوية والإدارية في المدارس، للعمل بعد الاستمتاع بالعطلة الصيفية، تمهيدًا لاستقبال أكثر من 5 ملايين من الذكور والإناث. طالب الأحد القادم لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم مدارس لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام، وتستمر المعاهد وبرامج التربية الخاصة.

فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، الهوية المرئية لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ تحت شعار “العالم في انتظاركم”. احتفل بالعودة للدراسات لدى الطلاب، وحثهم على حضور فصولهم في اليوم الأول من الدراسة بكل حيوية ونشاط وجدية.