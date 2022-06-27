خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي

يواصل نظام نور استقبال طلبات التحويل الخارجي من شاغلي التعليم، وفق آلية التقديم المطورة، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل أيام.

طريق دخول الرغبات

يتم تسجيل رغبات حركة النقل من خلال الآتي

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك أو من خلال الوصول الوطني الموحد.

انتقل إلى رمز خدمات شؤون المعلمين ثم اختر رغبات النقل الخارجية الخاصة بك.

يرجى ة البيان، وقراءته بعناية، وتحديد المربع المحدد لذلك، والمتابعة إلى البيان التالي.

ستظهر لك صفحة تأكيد البيانات لتها والتأكد من صحتها.

بعد تأكيد البيانات، سيتم نقلك إلى صفحة بيانات اعتماد البيانات.

استلام الإقرار بالاستلام بعد طباعته وتوقيعه.

انتقل إلى صفحة إدخال الرغبات وحدد الرغبات حسب الأولوية.

زمن الحركة الأجنبية

تسمح وزارة التربية والتعليم بطلب إجراءات التحويل عبر نظام نور اعتباراً من الخميس 24/11/1444 هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى 30/11/1444 هـ، حتى إعلان نتيجة إجراءات التحويل الخارجي يوم الأحد. 12-25-1444 هـ – وفق عمليات متطورة تحقق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في معالجة المتطلبات الجديدة لاستثمار أعضاء هيئة التدريس.

تراعي الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل الشاغلين التعليمي، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال منحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى ذلك. لتمييز وتقدير المعلمين ذوي الأداء العالي، والإجراءات الموضوعة تميل إلى تقليل قوائم الانتظار المطبقة في التحويلات والإجراءات السابقة.