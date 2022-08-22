خطوات إسعاف الشخص المصاب بالصرع

استعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطوات مساعدة الشخص المصاب بالصرع أولاً.

منع الضحية من السقوط

وحذرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر من دفع لسان المريض أو محاولة وضع أشياء في فمه أثناء النوبة، بل يجب منع المصاب من السقوط المفاجئ والارتطام بالأرض مع فك ملابس المريض الضيقة وفك الأزرار. فستان.

تحذير من سكب الماء على الوجه

كما نصحت هيئة الهلال الأحمر بوضع المصاب على جانبه حتى يخرج اللعاب منه حتى لا يختنق أثناء التنفس، محذرة من سكب الماء على وجهه، وأصر على ضرورة البقاء مع الجرحى حتى يستعيد وعيه. ضمير وصحتك. التنفس بشكل منتظم.